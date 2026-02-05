La campaña electoral aragonesa ya ha jugado la carta del anticatalanismo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invertido un lema histórico del catalanismo como es ‘Espanya ens roba’ y lo ha hecho para atacar a los catalanes. Feijóo ha asegurado que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, trata a los ciudadanos de Aragón como “ciudadanos de segunda”. El líder popular ha asegurado que “con el dinero de Aragón se pretende financiar los privilegios de los independentistas” que Sánchez “necesita para continuar siendo presidente un día más”. Una muestra del ‘Catalunya ens roba’ exhibido por el líder del PP en plena campaña aragonesa.

En declaraciones hechas en un acto electoral en Calanda y recogidas por la ACN, Feijóo ha asegurado que el nuevo sistema de financiación propuesto por el gobierno español discrimina a los aragoneses, un hecho por el cual -a solo cuatro días de las elecciones autonómicas- ha pedido el voto para el popular Jorge Azcón, a quien ha definido como baluarte contra la “discriminación” del gobierno español hacia los ciudadanos de esta región del Estado español. El presidente del PP ha pedido, de hecho, que todos aquellos aragoneses que “están enfadados” con el gobierno español voten al PP.

Las pinturas murales del Monasterio de Sijena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) / Kike Rincón/Europa Press

El PP utiliza Sijena en campaña

Aunque la campaña electoral haya sido ‘suave’ sobre Sijena, en el programa electoral del PP, bajo el lema Aragón Imparable, alertan que utilizarán “todas las vías legales” que estén a su alcance para poder “lograr que las pinturas murales de Sijena vuelvan al lugar que les corresponde”. De hecho, el PP es el partido que más referencias hace a los murales de Sijena y aseguran que “defender lo que es aragonés no es una opción, es la obligación que tenemos y no renunciamos a ello”. “Defenderemos la devolución definitiva del conjunto pictórico del Monasterio de Sijena, como símbolo irrenunciable de la protección y recuperación del patrimonio histórico y cultural de Aragón”, sentencian.