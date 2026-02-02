Las pinturas de Sixena que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) son objeto de una batalla judicial y política contra Cataluña por parte de las instituciones aragonesas con el apoyo de un curioso conglomerado de entidades civiles y sociales. El proceso judicial ya se encuentra en ejecución de sentencia, con presiones políticas y jurídicas que apuntan incluso a la posibilidad de querellas criminales por desobediencia contra los técnicos y el equipo directivo del MNAC.

Una batalla que, sobre todo, ha generado mucho ruido. Ahora bien, este ruido parece haberse silenciado en un momento crucial para la política aragonesa, las elecciones a las Cortes Aragonesas del próximo domingo, 8 de febrero, donde podrán votar 1.036.325 electores entre los residentes en el estado español y los residentes en el extranjero. Solo dos programas electorales de las formaciones que concurren a los comicios mencionan el caso Sixena, mientras que el resto de formaciones lo omiten o dan prioridad, por ejemplo, a recuperar el patrimonio de «juegos infantiles tradicionales».

Así se puede constatar, con los programas que se han difundido, que incluyen las líneas maestras y detalles de las acciones legislativas y de gobierno a las que se comprometen las formaciones que tienen actualmente representación parlamentaria: el PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Partido Aragonés, Podemos Alianza Verde y Teruel-Aragón Existe. En concreto, solo el PP y la Chunta Aragonesista prevén acciones concretas con el monasterio de Villanueva de Sixena y el patrimonio que reside en Cataluña, no en otras instituciones. El resto solo hacen referencia genéricamente a proteger el patrimonio y algunos, como Izquierda Unida, la Chunta o el PAR, hablan de proteger «el catalán de Aragón», el de la Franja de Ponent.

El PP, contundente

El programa electoral del PP es el que incluye más referencias al caso Sixena, que utilizan como catalizador de la unidad política y de acción. Con el eslogan Aragón imparable, los populares –que ostentan ahora por ahora el gobierno– alertan que utilizarán «todas las vías legales» a su alcance «para conseguir que las pinturas murales de Sixena vuelvan al lugar que les corresponde». «Defender lo que es aragonés no es una opción, es la obligación que tenemos y no renunciamos a ello», añade el documento.

En este sentido, alertan que «los bienes de Sixena hoy están mucho más cerca de volver al lugar que nunca debieron haber abandonado y son el símbolo de las causas justas que logramos alcanzar con la unión de todos». «Gracias al esfuerzo de las instituciones y el conjunto de la sociedad, estas piezas volverán al lugar que las encumbrará y que demostrará una vez más que cuidamos nuestro pasado, defendemos lo que nos pertenece y construimos el futuro con orgullo y convicción», sostienen. «Defenderemos la devolución definitiva del conjunto pictórico del Monasterio de Sixena, como símbolo irrenunciable de la protección y recuperación del patrimonio histórico y cultural de Aragón», anuncian.

En la misma línea, los populares señalan que utilizarán el monasterio de los Monegros para restablecer una manera de ver la historia de España. «Desarrollaremos este proyecto para reivindicar el papel histórico de Aragón en la construcción de España y Europa», aseguran. Así, se comprometen a «crear exposiciones temporales sobre los orígenes del Reino de Aragón». «Revalorizaremos el Real Monasterio de Santa María de Sixena como foco cultural y artístico, recrearemos el retablo mayor combinando piezas originales y reconstrucciones rigurosas, y mejoraremos la iluminación y visibilidad de monumentos emblemáticos como la basílica del Pilar», aseguran. Como detalle, el PP también remarca en su programa que «rechazará el sistema de financiación a la carta para Cataluña».

Parte del programa del PP con Sixena/QS

La Chunta habla de «expolio»

El otro partido que menciona expresamente el caso Sixena es, curiosamente, la Chunta Aragonesista, un partido considerado regionalista que se vanagloriaba de ser una formación integrada en la idea de la España plurinacional. En su programa electoral, de cien páginas, tiene un punto titulado Patrimonio e identidad en el cual argumenta su posición en el caso de Sixena en el marco del patrimonio cultural y paisajístico. No obstante, sí hace una apuesta por el «catalán de Aragón» en «la enseñanza y los medios de comunicación» con el objetivo de la cooficialidad, y lo define como «lengua propia del país».

«Aragón cuenta con bienes reconocidos como patrimonio mundial, así como con un valioso patrimonio paisajístico y geológico que forma parte de la identidad territorial», contextualiza el documento. «Su protección y adecuada gestión exigen responsabilidad institucional, planificación a largo plazo y una valoración compatible con la conservación, reforzando el papel de los Geoparques como herramienta de desarrollo sostenible», añade. «Así como actuaciones para recuperar el patrimonio aragonés emigrado y/o expoliado como El Vidal Mayor o los bienes del Monasterio de Sixena«, acusa el programa.

Juan Yzuel, portavoz de Plataforma Sijena Sí, con el micro en la mano a las puertas del MNAC/Quico Sallés

Sixena, desaparecido en el resto de programas

En cuanto al PSOE, el programa, de 36 páginas, ni menciona Sixena ni el idioma catalán como bien a proteger. De hecho, el documento sí apuesta por crear organismos de defensa de la cultura y del turismo rural y patrimonial sin concretar absolutamente nada, más allá del compromiso a poner en marcha el Archivo Histórico de Aragón.

En la misma línea, Teruel-Aragón Existe tampoco menciona Sixena. Cabe señalar que diputados aragoneses de esta formación participaron en las concentraciones frente al MNAC reclamando las pinturas y apuntando posibles sobornos del MNAC para conseguir informes favorables al mantenimiento de las pinturas en Cataluña. Respecto a la política lingüística, solo apunta que «hará promoción y difusión, a través de la dirección general de Política Lingüística de las lenguas propias de Aragón». En esta línea, aseguran que facilitarán «la elección de lengua vehicular en la docencia en aquellas comarcas que mantienen las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón [el catalán de la Franja]), con una bolsa de empleo específica para profesores que tengan acreditado el conocimiento de estas lenguas».

En cuanto al Partido Aragonés, que tiene un diputado, se presenta con un breve programa electoral de 30 páginas donde ni menciona Sixena. Por otro lado, asegura: «Nuestro proyecto es mantener viva nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras lenguas [sin decir cuáles], nuestro patrimonio o nuestros valores» como una «responsabilidad de todos». Podemos tampoco habla de Sixena y defiende las lenguas propias de Aragón sin mencionar el catalán. Izquierda Unida olvida Sixena, pero defiende «el catalán de Aragón». Vox tampoco hace ninguna referencia a Sixena y, en cuanto a las lenguas, detalla que llevará a cabo reformas para «proteger la libertad del español» en Aragón.