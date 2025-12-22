El MNAC acepta la creación de una comisión de peritos para Sijena

Nuevo paso en el caso Sijena. El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) se ha mostrado favorable a crear una comisión de peritos para la ejecución de la sentencia sobre los murales de Sijena que había sugerido el juzgado de Huesca. En el escrito de alegaciones a la jueza, el cual ha avanzado la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el museo indica que la comisión debe estar formada por el mismo número de peritos propuestos, por un lado, por el Ayuntamiento de Vilanova de Sijena y el gobierno de Aragón y, por otro, por el MNAC. En concreto, por su parte, el museo plantea que formen parte instituciones técnicas en conservación y restauración de la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona, así como expertos internacionales procedentes de entidades como la UNESCO, el ICCROM o ICOMOS, entre otros. En todo caso, el MNAC no quiere formar parte de la comisión de peritos.

Según aseguran desde el museo catalán, la intervención de peritos está «plenamente justificada» en este caso debido a «la complejidad que conlleva la ejecución de la sentencia condenatoria». También se apunta que solo personas con «los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos necesarios para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos». En esta línea, desde el MNAC también dejan claro que ellos no harán ningún nombramiento en la comisión, sino que simplemente hacen «una mera propuesta de nombramiento o designación que, en su caso, deberá ser designado por la jueza».

Detalle de las pinturas murales del Monasterio de Sijena en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) / Kike Rincón/Europa Press

Proponen incorporar «peritos mundiales»

Desde el museo que dirige Pepe Serra consideran que sería importante que la comisión que exige el juzgado de Huesca incluyera «peritos mundiales»: «Ya que se está hablando de las mejores pinturas murales del arte hispánico, y una de las más excelentes en el ámbito mundial, no se entendería una comisión de peritos que no estuviera formada, en gran medida, por peritos mundiales». La propuesta aprobada de forma unánime por el patronato del MNAC incluye organizaciones como la UNESCO; el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (ICCROM); el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos (ICOMOS); el Courtauld Institute; el Getty Conservation Institute; el Institute Superiore per la Conservazione de il Restauro, y la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.