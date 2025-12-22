El MNAC accepta la creació d’una comissió de pèrits per Sixena

Nou pas en el cas Sixena. El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) s’ha mostrat favorable a crear una comissió de pèrits per l’execució de la sentència sobre els murals de Sixena que havia suggerit el jutjat d’Osca. En l’escrit d’al·legacions a la jutgessa, el qual ha avançat l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el museu indica que la comissió ha d’estar formada pel mateix nombre de pèrits proposats, per una banda, per l’Ajuntament de Vilanova de Sixena i el govern d’Aragó i, per altra, pel MNAC. En concret, per la seva banda, el museu planteja que formin part institucions tècniques en conservació i restauració de la Generalitat, el Ministeri de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona, així com experts internacionals procedents d’entitats com la UNESCO, el ICCROM o ICOMOS, entre d’altres. En tot cas, el MNAC no vol formar part de la comissió de pèrits.
Segons asseguren des del museu català, la intervenció de pèrits està “plenament justificada” en aquest cas a causa de “la complexitat que comporta l’execució de la sentència condemnatòria”. També s’apunta que només persones amb “els necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants en l’assumpte o adquirir certesa sobre ells”. En aquesta línia, des del MNAC també deixen clar que ells no faran cap nomenament en la comissió, sinó que simplement fan “una mera proposta de nomenament o designació que, en el seu cas, haurà de ser designat per la jutgessa”.
Proposen incorporar “pèrits mundials”
Des del museu que dirigeix Pepe Serra consideren que seria important que la comissió que exigeix el jutjat d’Osca inclogués “pèrits mundials”: “Ja que s’està parlant de les millors pintures murals de l’art hispànic, i una de les més excel·lents en l’àmbit mundial, no s’entendria una comissió de pèrits que no estigués formada, en gran mesura, per pèrits mundials”. La proposta aprovada de forma unànime pel patronat del MNAC inclou organitzacions com la UNESCO; el Centre Internacional d’Estudis per a la Conservació i la Restauració de Béns Culturals (ICCROM); el Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics (ICOMOS); el Courtauld Institute; el Getty Conservation Institute; l’Institute Superiore per la Conservazione de il Restauro, i la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.