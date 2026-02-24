El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acercado posiciones con la formación de Santiago Abascal para coaligar los gobiernos de Extremadura y Aragón, donde los populares han ganado ampliamente las elecciones, pero necesitan el apoyo de la extrema derecha para poder obtener la presidencia. Feijóo asegura que Vox «ha retirado el requisito» de tener tres consejeros para pactar gobiernos estables en las dos autonomías. En una entrevista en Onda Cero, el líder de los populares ha revelado que el domingo mantuvo una conversación telefónica de una hora con su homólogo del partido de ultraderecha, una charla que sirvió para «poner orden al ruido permanente en el que se ha instalado la política española». Así pues, el PP confirma que ha activado el aparato estatal para cerrar los diferentes gobiernos autonómicos.

En esta línea, Feijóo también apunta que próximamente también comenzarán a negociar posibles apoyos en otras comunidades, como Castilla y León, donde pronto empieza la campaña electoral, o Andalucía, que celebrará sus comicios después de Castilla. El líder del Partido Popular asegura que la conversación con Abascal dejó «muy claro» que el PP ha ganado las elecciones en las dos autonomías, que «no tiene mayoría» y que «necesita el apoyo de Vox», pero también que hay unas «líneas básicas» que los populares consideran fundamentales: «Nada fuera de la Constitución, cumplimiento de las leyes, proporcionalidad en la representación a los votos obtenidos por cada formación y gobiernos estables«, mantiene Alberto Núñez Feijóo. De hecho, según asegura, estas han sido las bases de las negociaciones en Extremadura y Aragón.

Feijóo, en primer plano, con Abascal de fondo al teléfono | Eduardo Parra / Europa Press

El papel de Vox en el gobierno

En este momento, tras la conversación entre líderes de la derecha española, Feijóo asegura que la extrema derecha ha renunciado a los tres consejeros que exigía para dar su apoyo a la presidencia de los populares. Ahora bien, el líder del PP no da más detalles sobre si Vox acabará formando parte de estos gobiernos en algún punto de la legislatura: «Se trata de pactar primero un programa, luego un marco político para el acuerdo y después verán si quieren entrar o no en los gobiernos de Extremadura y Aragón», mantiene Feijóo, que asegura que la formación de extrema derecha ha cambiado su postura en relación con las anteriores conversaciones entre partidos.