Una semana después de las elecciones de Extremadura, el Partido Popular sigue celebrando la victoria y aprovecha el impulso para cargar aún más contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La subsecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que la victoria de su partido en los comicios extremeños del pasado 21 de diciembre es «el comienzo» de lo que cree que vendrá el próximo año, una avalancha de derrotas de los socialistas que supondrán «el principio del fin del sanchismo«. En declaraciones a la prensa, Gamarra ha reivindicado que su formación ha ganado el 70% de los comicios que se han celebrado en el estado español en los últimos tres años, lo que demuestra su fuerza.

Ahora, después de las elecciones de Extremadura, la dirigente de los populares cree que comienza una nueva etapa: «La victoria del PP en Extremadura no es un punto final, sino el comienzo de lo que está por venir en el año 2026. El principio del fin del sanchismo, porque Sánchez ya no encabeza un gobierno, encabeza un final», ha sostenido, afirmando que «los españoles piden esta Navidad» un cambio de ejecutivo para que la política se centre en resolver sus problemas y no en tapar escándalos, en referencia a todas las polémicas que rodean al PSOE. En esta línea, la dirigente de los populares cree que su formación gana peso cada vez que se vota: «Los españoles apoyan cada vez más al PP. Y no es un hecho aislado, ni un golpe de suerte. Es el último capítulo de una tendencia clara, constante y cada vez más contundente. Feijóo gana apoyos mientras Sánchez se ha convertido en una máquina de perder elecciones«, ha aseverado.

El presidente del gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez / EP Pool 05 JULIO 2025;PSOE;REUNIÓN;COMITÉ;POLÍTICA 05/7/2025

El desgaste del PSOE

La vicesecretaria del Partido Popular ha recordado que el PSOE está rodeado de varios escándalos, algunos internos, los cuales han debilitado -desde su punto de vista- la credibilidad del gobierno español y las instituciones. El escándalo que más está desgastando a Pedro Sánchez, según ha asegurado Gamarra, son las acusaciones de acoso sexual de algunos asesores socialistas, las cuales han provocado una avalancha de dimisiones. «Por eso, España ya no quiere más de un sanchismo que ha entrado en la prisión y que debe salir del gobierno. España quiere cambio», ha subrayado la subsecretaria del PP, insistiendo en que en Extremadura se ha visto «con claridad».