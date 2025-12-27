Una setmana després de les eleccions d’Extremadura, el Partit Popular continua celebrant-ne la victòria i aprofita l’embranzida per carregar encara més contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat que la victòria del seu partit en els comicis extremenys del passat 21 de desembre és “el començament” del que creu que vindrà l’any vinent, una allau de derrotes dels socialistes que suposaran “el principi de la fi del sanchisme“. En declaracions a la premsa, Gamarra ha reivindicat que la seva formació ha guanyat el 70% dels comicis que s’han celebrat a l’estat espanyol en els últims tres anys, cosa que demostra la seva força.
Ara, doncs, després de les eleccions d’Extremadura, la dirigent dels populars creu que comença una nova etapa: “La victòria del PP a Extremadura no és un punt final, sinó el començament del qual està per venir l’any 2026. El principi de la fi del sanchisme, perquè Sánchez ja no encapçala un govern, encapçala un final”, ha sostingut, afirmant que “els espanyols demanen aquest Nadal” un canvi d’executiu perquè la política se centri a resoldre els seus problemes i no a tapar escàndols, en referència a totes les polèmiques que envolten el PSOE. En aquesta línia, la dirigent dels populars creu que la seva formació guanya pes cada vegada que es vota: “Els espanyols secunden cada vegada més al PP. I no és un fet aïllat, ni un cop de sort. És l’últim capítol d’una tendència clara, constant i cada vegada més contundent. Feijóo guanya suports mentre Sánchez s’ha convertit en una màquina de perdre eleccions“, ha asseverat.
El desgast del PSOE
La vicesecretària del Partit Popular ha recordat que el PSOE està envoltat de diversos escàndols, alguns interns, els quals han debilitat -des del seu punt de vista- la credibilitat del govern espanyol i les institucions. L’escàndol que més està desgastant Pedro Sánchez, segons ha assegurat Gamarra, són les acusacions d’assetjament sexual d’alguns assessors socialistes, les quals han provocat una allau de dimissions. “Per això, Espanya ja no vol més d’un sanchisme que ha entrat en la presó i que ha de sortir de govern. Espanya vol canvi”, ha subratllat la sotssecretària del PP, insistint que a Extremadura s’ha vist “amb claredat”.