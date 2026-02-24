El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acostat posicions amb la formació de Santiago Abascal per lligar els governs d’Extremadura i l’Aragó, on els populars han guanyat àmpliament els comicis, però necessiten el suport de l’extrema dreta per poder obtenir-ne la presidència. Feijóo assegura que Vox “ha retirat el requisit” de tenir tres consellers per pactar governs estables a les dues autonomies. En una entrevista a Onda Cero, el líder dels populars ha revelat que diumenge va mantenir una conversa telefònica d’una hora amb el seu homòleg del partit d’ultradreta, una xerrada que va servir per “posar ordre al soroll permanent en què s’ha instal·lat la política espanyola”. Així doncs, el PP confirma que ha activat l’aparell estatal per tancar els diferents governs autonòmics.
En aquesta línia, Feijóo també apunta que pròximament també començaran a negociar possibles suports en altres comunitats, com ara Castella i Lleó, on ben aviat comença la campanya electoral, o Andalusia, que celebrarà els seus comicis després de Castella. El líder del Partit Popular assegura que la conversa amb Abascal va deixar “molt clar” que el PP ha guanyat les eleccions a les dues autonomies, que “no té majoria” i que “necessita el suport de Vox”, però també que hi ha unes “línies bàsiques” que els populars consideren fonamentals: “Res fora de la Constitució, compliment de les lleis, proporcionalitat en la representació als vots obtinguts per cada formació i governs estables“, manté Alberto Núñez Feijóo. De fet, segons assegura, aquestes han estat les bases de les negociacions a Extremadura i l’Aragó.
El paper de Vox al govern
A hores d’ara, després de la conversa entre líders de la dreta espanyola, Feijóo assegura que l’extrema dreta ha renunciat als tres consellers que exigia per donar el seu suport a la presidència dels populars. Ara bé, el líder del PP no dona més detalls sobre si Vox acabarà formant part d’aquests governs en algun punt de la legislatura: “Es tracta de pactar primer un programa, després un marc polític per a l’acord i després veuran si volen entrar o no als governs d’Extremadura i l’Aragó”, manté Feijóo, que assegura que la formació d’extrema dreta ha canviat la seva postura en relació amb les anteriors converses entre partits.