El Partit Popular mira des de llum els moviments del portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, per intentar aglutinar l’esquerra espanyola a l’esquerra del PSOE de cara a les pròximes eleccions. Fonts de Gènova consultades per Europa Press creuen que la candidatura unitària que planteja Rufián, de moment sense èxit, no tindria gaire impacte en els seus resultats als comicis. De fet, fins i tot, podrien ser beneficiosos, ja que els permetria “activar l’electorat de centredreta”. Les seves principals crítiques es dirigeixen sobretot contra el portaveu dels republicans a la cambra baixa, ja que, segons les mateixes fonts dels populars, ha fet “una OPA a Yolanda Díaz” i ara aspira a “convertir-se en vicepresident del Govern d’Espanya”.
Per una banda, Rufián obrirà una gira de trobades per a reflexionar sobre el futur de l’esquerra que obre aquest dimecres amb el portaveu adjunt de Más Madrid, Emilio Delgado. Per altra, Izquierda Unida, Sumar, Comuns i Más Madrid llançaran públicament la reedició de la seva aliança per a les generals. Uns moviments que, a hores d’ara, no han donat els fruits que desitja el dirigent republicà, sinó que han tingut mala rebuda entre les mateixes files dels republicans, que s’han desmarcat dels plantejaments de Rufián. Aquests moviments, però, no preocupen al Partit Popular. Les mateixes fonts de Gènova creuen que, si les eleccions se celebressin demà mateix, Feijóo “guanyaria” i l’esquerra espanyola s’enfonsaria. És a dir, els populars creuen que es repetirien -més o menys- els resultats d’Extremadura i l’Aragó.
Les aspiracions de Rufián, segons el PP
Les mateixes fonts del Partit Popular mantenen que Rufián està perfilant la seva candidatura per convertir-se en vicepresident del govern espanyol, en cas que Pedro Sánchez continués al capdavant de la Moncloa. De fet, a la cúpula del PP esperen que aquests moviments d’esquerra “fructifiquin” i hi hagi oportunitat d’anar a les urnes amb la possibilitat que Rufián pugui ser “vicepresident del Govern d’Espanya” i “segona marca del sanchisme“: “Pot activar al nostre electorat”, sentencien les fonts consultades, que afirmen que Rufián “justificava la crema de contenidors i ara aspira a ser vicepresident del Govern d’Espanya”. A més, els populars consideren que la candidatura que busca el dirigent dels republicans certifica també el final de Yolanda Díaz.