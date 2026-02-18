Rufián demana “mètode i ordre” a les esquerres per recuperar terreny perdut

“Mètode i ordre”. Aquests són els dos conceptes que han centrat l’acte impulsat pel portaveu d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, en favor d’un front unitari d’esquerres. Amb el títol Disputar el present per guanyar el futur, la xerrada celebrada a la sala Galileo Galilei de la capital espanyola ha comptat amb la participació del diputat de Más Madrid a l’Assemblea de Madrid Emilio Delgado i ha estat moderat per la periodista Sarah Santaolalla. Aconseguint pràcticament esgotar la capacitat per a 500 persones de l’espai, l’acte s’ha presentat com un punt de reflexió sobre la necessitat que les forces que se situen a l’esquerra del PSOE articulin una proposta per plantar cara a l’ascens de l’extrema dreta a les urnes.
“Quin sentit té que catorze esquerres que representen el mateix ens presentem al mateix lloc?“, s’ha preguntat Rufián en un moment de la seva intervenció. “La pregunta és qui es presenta a Girona, a Sevilla, a Madrid, a València… Val la pena que seguim competint entre nosaltres per veure qui és més pur o qui fa millors tuits?”, ha insistit el portaveu republicà. Rufián considera que la clau per recuperar el terreny perdut és configurar un sistema que permeti guanyar escons a Vox “província a província”. “Intentem fer alguna cosa diferent”, ha remarcat.
Molta expectació i absències destacades
La xerrada ha comptat amb la presència de representants de mitja dotzena de partits. ERC, Comuns, PSC, Compromís, CHA i Sumar. Però també absències destacades com les de Podem, EH Bildu, BNG i del líder dels republicans, Oriol Junqueras. L’acte ha suscitat una forta expectació i l’organització ha rebut més d’un centenar peticions d’acreditació per part de mitjans, tot i que finalment s’ha restringit l’accés a seixanta professionals. Al carrer, algunes desenes de persones que no han pogut accedir a l’acte per aforament.