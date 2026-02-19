Gabriel Rufián, el portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, s’ha convertit en la figura mediàtica del panorama polític espanyol en els darrers dies amb la seva proposta de front unitari d’esquerres. Una idea plantejada pel portaveu republicà que està aixecant una gran polseguera, fins i tot dins de la mateixa ERC. Davant d’aquesta situació el president de la formació republicana, Oriol Junqueras, ha descartat substituir Rufián al capdavant del partit al Congrés. “No, segur que no”, ha destacat Junqueras en ser preguntat per una possible destitució de Rufián al Congrés. En una entrevista feta a Telecinco i recollida per Europa Press ha assegurat que té “molt bona relació” amb Rufián, però ha descartat la seva idea d’un front unitari d’esquerres a l’Estat espanyol. “Estic totalment d’acord que ERC es presenti a Catalunya, Bildu a Euskadi, el BNG a Galícia i Compromís al País Valencià. Animem a l’esquerra espanyola a decidir com es presenten”, ha assenyalat Junqueras.
Junqueras també ha destacat que no va acudir a l’acte de Rufián a Madrid perquè tenia “l’agenda molt compromesa” per les negociacions amb el PSOE i ha volgut recordar que aquest dissabte Más Madrid, Sumar i Izquierda Unida presentaran aquest dissabte el projecte de l’esquerra espanyola. “ERC no dirà a ningú com han de presentar-se en els seus respectius àmbits”, ha destacat el líder republicà.
Demana que el Govern compleixi amb els compromisos
El líder d’ERC ha volgut destacar que perquè el Govern català, com l’espanyol, tinguin pressupostos aprovats i els republicans certifiquin el seu suport als socialistes han de complir amb els “compromisos previs” que s’han assolit amb la formació republicana. “Si el PSOE vol que Illa tingui Pressupostos, ha de complir amb els compromisos que va signar”, ha etzibat Junqueras.
En contra del burca però en contra del càstig
Junqueras també s’ha mullat sobre la possible prohibició del burca als espais públics -moció presentada per Vox, que Junts va rebutjar i en va presentar una de pròpia- i ha assegurat que la solució a aquesta qüestió no passa pel ‘càstig’ cap a les dones musulmanes. “Si castigues a qui porti burca, hi ha el risc que no pugui sortir de casa. El problema és com garantim que aquestes dones siguin realment lliures”, ha destacat el líder d’ERC que, a la vegada, ha anunciat que en cas que la proposició de llei de Junts caigui o no sigui del parer dels republicans presentaran la seva pròpia proposta.