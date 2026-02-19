Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, se ha convertido en la figura mediática del panorama político español en los últimos días con su propuesta de frente unitario de izquierdas. Una idea planteada por el portavoz republicano que está levantando gran revuelo, incluso dentro de la misma ERC. Ante esta situación, el presidente de la formación republicana, Oriol Junqueras, ha descartado reemplazar a Rufián al frente del partido en el Congreso. «No, seguro que no», ha destacado Junqueras al ser preguntado por una posible destitución de Rufián en el Congreso. En una entrevista realizada en Telecinco y recogida por Europa Press, ha asegurado que tiene «muy buena relación» con Rufián, pero ha descartado su idea de un frente unitario de izquierdas en el Estado español. «Estoy totalmente de acuerdo en que ERC se presente en Cataluña, Bildu en Euskadi, el BNG en Galicia y Compromís en el País Valenciano. Animamos a la izquierda española a decidir cómo se presentan», ha señalado Junqueras.

Junqueras también ha destacado que no asistió al acto de Rufián en Madrid porque tenía «la agenda muy comprometida» por las negociaciones con el PSOE y ha querido recordar que este sábado Más Madrid, Sumar e Izquierda Unida presentarán este sábado el proyecto de la izquierda española. «ERC no dirá a nadie cómo deben presentarse en sus respectivos ámbitos», ha destacado el líder republicano.

Pide que el Gobierno cumpla con los compromisos

El líder de ERC ha querido destacar que para que el Gobierno catalán, como el español, tengan presupuestos aprobados y los republicanos certifiquen su apoyo a los socialistas, deben cumplir con los «compromisos previos» que se han alcanzado con la formación republicana. «Si el PSOE quiere que Illa tenga Presupuestos, debe cumplir con los compromisos que firmó», ha enfatizado Junqueras.

Gabriel Rufián, esta semana en el Congreso de Diputados/ Alberto Ortega / Europa Press

En contra del burka pero en contra del castigo

Junqueras también se ha pronunciado sobre la posible prohibición del burka en espacios públicos -moción presentada por Vox, que Junts rechazó y presentó una propia- y ha asegurado que la solución a esta cuestión no pasa por el ‘castigo’ hacia las mujeres musulmanas. «Si castigas a quien lleva burka, existe el riesgo de que no pueda salir de casa. El problema es cómo garantizamos que estas mujeres sean realmente libres», ha destacado el líder de ERC que, a la vez, ha anunciado que en caso de que la proposición de ley de Junts caiga o no sea del parecer de los republicanos, presentarán su propia propuesta.