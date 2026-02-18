Rufián pide «método y orden» a las izquierdas para recuperar terreno perdido

«Método y orden». Estos son los dos conceptos que han centrado el acto impulsado por el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, en favor de un frente unitario de izquierdas. Con el título Disputar el presente para ganar el futuro, la charla celebrada en la sala Galileo Galilei de la capital española ha contado con la participación del diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado y ha sido moderada por la periodista Sarah Santaolalla. Consiguiendo prácticamente agotar la capacidad para 500 personas del espacio, el acto se ha presentado como un punto de reflexión sobre la necesidad de que las fuerzas que se sitúan a la izquierda del PSOE articulen una propuesta para plantar cara al ascenso de la extrema derecha en las urnas.

«¿Qué sentido tiene que catorce izquierdas que representan lo mismo nos presentemos en el mismo lugar?«, se ha preguntado Rufián en un momento de su intervención. «La pregunta es quién se presenta en Girona, en Sevilla, en Madrid, en Valencia… ¿Vale la pena que sigamos compitiendo entre nosotros para ver quién es más puro o quién hace mejores tuits?», ha insistido el portavoz republicano. Rufián considera que la clave para recuperar el terreno perdido es configurar un sistema que permita ganar escaños a Vox «provincia a provincia». «Intentemos hacer algo diferente», ha remarcado.

El acto de este miércoles impulsado por Gabriel Rufián y el diputado de Más Madrid Emilio Delgado en la sala Galileo Galilei de Madrid / César Vallejo Rodríguez / Europa Press

Mucha expectación y ausencias destacadas

La charla ha contado con la presencia de representantes de media docena de partidos. ERC, Comuns, PSC, Compromís, CHA y Sumar. Pero también ausencias destacadas como las de Podemos, EH Bildu, BNG y del líder de los republicanos, Oriol Junqueras. El acto ha suscitado una fuerte expectación y la organización ha recibido más de un centenar de peticiones de acreditación por parte de medios, aunque finalmente se ha restringido el acceso a sesenta profesionales. En la calle, algunas decenas de personas que no han podido acceder al acto por aforo.