Desde el gobierno español vuelven a hacer promesas en torno a la oficialidad del catalán en Europa. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha asegurado que la oficialidad de la lengua catalana en las instituciones europeas comunitarias «es cuestión de tiempo». Albares ha señalado que veinte países ya se han posicionado a favor del catalán en las cámaras europeas y ha remarcado que “quedan siete” por convencer. En una entrevista hecha en TVE Catalunya, Albares ha señalado que los estados miembros de la Unión Europea “nunca han dicho que no”, sino que “lo que dijeron es que necesitaban más tiempo”.

El ministro español ha aprovechado la situación para cargar contra el PP y su postura sobre la oficialidad del catalán en Europa. Albares ha asegurado que el PP ha hecho “todo lo posible” para evitar la oficialidad del catalán y ha lamentado que “probablemente, con el apoyo del Partido Popular, que no ha hecho más que llamar a aquellos países que tienen gobiernos de su familia política para que literalmente lo congelen, ya estaría aprobado”.

Albares no cierra la puerta a la creación de un ejército europeo

El ministro de Exteriores también ha sido preguntado por la relación entre Europa y Estados Unidos. Albares ha señalado que el país norteamericano debe seguir siendo un aliado de los países europeos, pero ha admitido que Trump tiene una nueva visión sobre los aranceles y las “presiones inaceptables” sobre territorios como Groenlandia. En este aspecto, Albares ha señalado que la idea de un «ejército europeo» no es nueva, pero señala que “la idea de una defensa común siempre ha estado presente”. “Es lógico tener una seguridad común”, ha sentenciado.