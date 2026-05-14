Esta semana se han cumplido mil días desde que el gobierno español y Pedro Sánchez se comprometieron públicamente a impulsar la oficialidad del catalán en la Unión Europea, una solicitud que sigue estancada casi tres años después. Coincidiendo con esta cifra, Plataforma per la Llengua ha lanzado una campaña ciudadana para presionar al gobierno español y a la Generalitat. El objetivo es enviar postales digitales para presionar al propio Sánchez, al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para pedirles que den los «pasos políticos necesarios» para desbloquear el reconocimiento. La ONG del catalán vuelve a reclamar al presidente español que negocie con los estados que «aún mantienen reticencias, especialmente Alemania», y desbloquee la oficialidad del catalán en la UE.

Ante los mil días de retraso, Plataforma per la Llengua denuncia el inmovilismo del ejecutivo español porque «mil días no son un simple retraso, sino una decisión política», y asegura que la falta de avances ya no responde a dificultades jurídicas ni administrativas, sino a una falta de voluntad política. Además de la campaña de presión, la entidad ha difundido un vídeo donde recuerda que, durante este tiempo, el ejecutivo español ha sido capaz de negociar la elección de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, ha logrado que Teresa Ribera fuera designada vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea e incluso ha pactado una excepción específica con la OTAN. «Los estados, cuando tienen cosas que les interesan, las negocian de verdad y no tardan todo este tiempo», resumió el presidente de la entidad, Òscar Escuder, en una entrevista reciente a El Món. De hecho, Plataforma per la Llengua considera que estos precedentes demuestran que el gobierno español ha priorizado «otros temas» a la oficialidad del catalán durante las negociaciones.

Esta campaña, sin embargo, no es la primera que la entidad en defensa de la lengua lanza para defender la oficialidad del catalán. En este sentido, Plataforma per la Llengua destaca que durante los últimos dos años ha impulsado «numerosas iniciativas» para mantener viva la reivindicación y aumentar la presión institucional e internacional sobre el gobierno español y los estados miembros. En este sentido, hace referencia a la reunión que mantuvo en enero pasado en Bruselas con el relator especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de minorías, Nicolas Levrat, para denunciar el bloqueo político por parte de los gobiernos conservadores de Europa a petición del PP. Asimismo, ha promovido una campaña conjunta con más de quince entidades de Badalona para que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, influyera en el posicionamiento del PP sobre la cuestión.

Universidades, patronales, sindicatos y Òmnium reclaman la oficialidad del catalán en la UE / Òmnium

Presión directa de Plataforma per la Llengua a Sánchez

Al mismo tiempo, la ONG del catalán ha facilitado herramientas para que ayuntamientos y entidades internacionales presionen a los gobiernos europeos favorables a la oficialidad a través de redes de hermanamiento, y ha mantenido movilizaciones públicas constantes, como el mapeo reivindicativo proyectado en la Pedrera de Barcelona coincidiendo con el Día de Europa del año pasado. La entidad también ha enviado cartas directas a Sánchez para presionar por la oficialidad cuando la presidencia de turno del Consejo de la UE recayó en España. Finalmente, la entidad deja claro que la oficialidad es una herramienta «imprescindible» para garantizar los derechos lingüísticos de los más de 10 millones de hablantes de catalán y para asegurar la igualdad de la lengua dentro de las instituciones europeas.