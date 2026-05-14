Aquesta setmana ha fet mil dies des que el govern espanyol i Pedro Sánchez es van comprometre públicament a impulsar l’oficialitat del català a la Unió Europea, una sol·licitud que continua encallada gairebé tres anys més tard. Coincidint amb aquesta xifra, Plataforma per la Llengua ha posat en marxa una campanya ciutadana per pressionar el govern espanyol i la Generalitat. L’objectiu és fer arribar postals digitals per pressionar el mateix Sánchez, el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i el president de la Generalitat, Salvador Illa per demanar-los que facin els “passos polítics necessaris” per a desbloquejar el reconeixement. L’ONG del català torna a reclamar al president espanyol que negociï amb els estats que “encara mantenen reticències, especialment Alemanya”, i desbloquegi l’oficialitat del català a la UE.
Davant els mil dies de retard, Plataforma per la Llengua denuncia l’immobilisme de l’executiu espanyol perquè “mil dies no són un simple retard, sinó una decisió política”, i assegura que la manca d’avenços ja no respon a dificultats jurídiques ni administratives, sinó a una manca de voluntat política. A banda de la campanya de pressió, l’entitat ha difós un vídeo on recorda que, durant aquest temps, l’executiu espanyol ha estat capaç de negociar l’elecció de Nadia Calviño com a presidenta del Banc Europeu d’Inversions, ha aconseguit que Teresa Ribera fos designada vicepresidenta executiva de la Comissió Europea i fins i tot ha pactat una excepció específica amb l’OTAN. “Els estats, quan tenen coses que els interessen, les negocien de veritat i no triguen tot aquest temps”, va resumir el president de l’entitat, Òscar Escuder, en una entrevista recent a El Món. De fet, Plataforma per la Llengua considera que aquests precedents demostren que el govern espanyol ha prioritzat “altres temes” a l’oficialitat del català durant les negociacions.
Aquesta campanya, però, no és la primera que l’entitat en defensa de la llengua posa en marxa per defensar l’oficialitat del català. En aquest sentit, Plataforma per la Llengua destaca que durant els darrers dos anys ha impulsat “nombroses iniciatives” per a mantenir viva la reivindicació i augmentar la pressió institucional i internacional sobre el govern espanyol i els estats membres. En aquest sentit, fa referència a la reunió que va mantenir el gener passat a Brussel·les amb el relator especial de les Nacions Unides sobre qüestions de minories, Nicolas Levrat, per denunciar el bloqueig polític per part dels governs conservadors d’Europa a petició del PP. Així mateix, ha promogut una campanya conjunta amb més de quinze entitats de Badalona perquè l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, influís en el posicionament del PP sobre la qüestió.
Pressió directa de Plataforma per la Llengua a Sánchez
Alhora, l’ONG del català ha facilitat eines perquè ajuntaments i entitats internacionals pressionin els governs europeus favorables a l’oficialitat a través de xarxes d’agermanament, i ha mantingut mobilitzacions públiques constants, com el màping reivindicatiu projectat a la Pedrera de Barcelona coincidint amb el Dia d’Europa de l’any passat. L’entitat també ha enviat cartes directes a Sánchez per pressionar per l’oficialitat quan la presidència de torn del Consell de la UE va recaure en Espanya. Finalment, l’entitat deixa clar que l’oficialitat és una eina “imprescindible” per a garantir els drets lingüístics dels més de 10 milions de parlants de català i per a assegurar la igualtat de la llengua dins les institucions europees.