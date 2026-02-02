Des del govern espanyol tornen a fer volar coloms al voltant de l’oficialitat del català a Europa. El ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha assegurat que l’oficialitat de la llengua catalana a les institucions europees comunitàries “és una qüestió de temps”. Albares ha assenyalat que vint països ja s’han posicionat a favor del català a les cambres europees i ha remarcat que “en queden set” per convèncer. En una entrevista feta a TVE Catalunya Albares ha assenyalat que els estats membres de la Unió Europea “mai no han dit que no”, sinó que “el que van dir és que necessitaven més temps”.
El ministre espanyol ha aprofitat la situació per carregar contra el PP i la seva postura sobre l’oficialitat del català a Europa. Albares ha assegurat que el PP ha fet “mans i mànigues” per evitar l’oficialitat del català i ha lamentat que “probablement, amb el suport del Partit Popular, que no ha fet més que trucar a aquells països que tenen governs de la seva família política perquè literalment ho congelin, ja estaria aprovat”.
Albares no tanca la porta a la creació d’un exèrcit europeu
El ministre d’Exteriors també ha estat preguntat per la relació entre Europa i els Estats Units. Albares ha assenyalat que el país nord-americà ha de seguir sent un aliat dels països europeus, però ha admès que Trump té una nova visió sobre els aranzels i les “pressions inacceptables” sobre territoris com Groenlàndia. En aquest aspecte, Albares ha assenyalat que la idea d’un “exèrcit europeu” no és pas nova, però assenyala que “la idea d’una defensa comuna sempre ha estat present”. “És lògic tenir una seguretat comuna”, ha sentenciat.