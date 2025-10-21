Embolic al govern espanyol per l’oficialitat del català a la Unió Europea. Aquest dimarts al matí, el secretari d’estat per a la UE, Fernando Sampedro, ha assenyalat que l’oficialitat del català està congelada a causa de la manca de consens entre els estats membre: “Aquest és un tema que no té per què d’estar sempre en l’agenda”, ha manifestat en una atenció als mitjans des de Luxemburg. Les paraules del secretari d’estat per a la Unió Europea del govern espanyol, però, han generat una mica d’embolic dins el mateix equip de govern de Pedro Sánchez. Fonts del Ministeri d’Exteriors detallen a El Món que el govern espanyol no ha congelat l’oficialitat del català a Europa. Ans al contrari, asseguren que l’aposta pel català és “plenament vigent”.
“El govern treballa permanentment per a aconseguir la unanimitat. En aquest moment el treball és bilateral. La proposta en cap cas queda posposada i està plenament vigent”, defensen les mateixes fonts. És a dir, des del govern espanyol defensen que el fet de no portar l’oficialitat del català a l’agenda europea no implica que s’hagi deixat de treballar en aquesta qüestió, sinó que esperaran a elevar l’oficialitat al Consell d’Afers Generals de la UE en el moment que tinguin el suport dels estats membre lligat. Cal recordar que per aprovar l’oficialitat del català a Europa cal el vistiplau unànime dels 27 estats membres de la Unió Europea.
Un dels primers acords entre PSOE i Junts
L’oficialitat del català a la Unió Europea és un dels primers acords que el PSOE i Junts van tancar a l’inici de la legislatura, concretament a canvi de votar Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats. De fet, és una de les carpetes en la qual les dues formacions han mostrat més sintonia. Des que juntaires i socialistes van acordar aquest punt, el govern espanyol ha intentat rebre el vistiplau de la resta d’estats membre per convertir el català en llengua oficial a la cambra europea, però sense sort. L’última vegada que l’oficialitat es va abordar a nivell comunitari va ser el passat 18 de juliol, coincidint amb l’inici de la presidència danesa. Des de llavors, l’Estat ha descartat portar-ho a la taula dels ministres de la UE en les reunions que s’han celebrat el 16 de setembre i aquest dimarts 21 d’octubre. Des del Ministeri d’Exteriors, però, mantenen que el govern de Pedro Sánchez continuen treballant per aconseguir-ho.