Un vídeo difós pel ministre de Seguretat d’Israel, Itamar Ben-Gvir, mostra maltractaments i un tracte humil·liant als membres de la segona flotilla que van ser detinguts per l’exèrcit hebreu en aigües internacionals. En la gravació es veu a les persones detingudes, amb les mans lligades a l’esquena, ajupits a terra amb el cap cot, mentre són vigilats per un munt de soldats i policies armats, alguns amb la cara tapada. Mentre, Itamar Ben-Gvir, es riu d’ells i els recrimina la seva acció. “Benvinguts a Israel”, diu en el post que ha publicat a la xarxa X.
ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026
Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC
“Odiós, inhumà i monstruós”, segons Albares
Les imatges han provocat el rebuig de diferents governs, entre els quals hi ha l’espanyol i l’italià. El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares ha qualificat el vídeo d’“odiós, inhumà i monstruós”. L’Estat espanyol ha fet arribar a Israel dues notes verbals de protesta: una a l’encarregada de negocis a Espanya i una altra al ministre d’Exteriors d’Israel. Segons ha explicat el ministre Albares aquest dijous, es tracta de la protesta més formal que existeix i ha reclamat l’alliberament immediat dels ciutadans espanyols detinguts en aigües en les què Israel “no té cap legitimitat”.
Poc després d’aquestes paraules, Israel ha anunciat que deportava els membres de la flotilla, entre els quals hi ha una vintena de catalans, mentre que altres 24 són de la resta de l’Estat espanyol. Al migdia, els ciutadans havien estat alliberats del centre de detenció de Ktziot.
Exigeixen que la UE trenqui relacions amb Israel
Activistes propalestins i familiars de les persones detingudes han reclamat a la Unió Europea (UE) que trenqui relacions amb Israel. Els propalestins han criticat l’acció de l’exèrcit israelià i s’han preguntat què pot fer l’estat hebreu fora de les mirades dels mitjans de comunicació contra els palestins si davant les càmeres maltracta els activistes occidentals, ha informat l’ACN.
Durant la roda de premsa que han celebrat a Barcelona, alguns dels activistes han simulat estar detinguts i s’han posat a terra, amb les mans lligades i el cap cot, com els membres de la flotilla que apareixen en el vídeo del ministre de Seguretat d’Israel.