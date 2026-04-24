L’exèrcit d’Israel i el partit-milícia xiïta de Hezbollah encara intercanvien atacs, aquest cop al voltant de la ciutat de Shtula, malgrat l’anunci del president dels EUA, Donald Trump, de prorrogar l’alto el foc durant tres setmanes. En aquest sentit, l’ambaixador d’Israel a les Nacions Unides, Danny Danon, ha afirmat aquest dijous en una entrevista amb la cadena CNN, recollida per Europa Press, que aquesta treva “no és del 100%”, ja que el país governat per Benjamin Netanyahu “ha de prendre represàlies” quan el grup terrorista libanès “llança coets”.
El partit-milícia ha defensat el seu atac contra aquesta localitat com a “resposta a la violació de l’alto el foc per part d’Israel i els seus atacs a la localitat de Yater, al sud del Líban”, segons un comunicat recollit per la cadena Al-Manar, vinculada al grup.
Israel tira la pilota a la teulada del Líban
D’altra banda, el diplomàtic israelià ha declarat que el govern del Líban “no té el control sobre Hezbollah, i aquest grup llança coets per sabotejar l’alto el foc”. L’ampliació de la treva, que fins aquest dijous no havia evitat que Israel executés bombardejos al territori del Líban, Danon ha argumentat que la situació és “significativament millor”, però “no és del 100%”. Així mateix, l’ambaixador ha tirat la pilota a la teulada de Beirut perquè implementin l’acord.
Les seves declaracions s’han produït després de l’anunci de Trump de prorrogar l’alto el foc entre Israel i el Líban durant tres setmanes, després d’haver assistit a la segona trobada a Washington entre les delegacions d’ambdós països. El representant d’Israel a les converses, Yechiel Leiter, va assegurar que el seu país “vol la pau amb el Líban”, mostrant la seva esperança en signar-la “en un futur pròxim”. Aquest portaveu de l’estat jueu creu que la possibilitat de debilitar Hezbollah i alliberar el Líban de la seva ocupació és “real”.
Paral·lelament, les Nacions Unides han condemnat “l’assassinat de la periodista libanesa Amal Jalil”, morta al vespre a la localitat de Tiri, al sud del Líban, en un bombardeig israelià que va mantenir a la periodista i una reportera més assetjades durant hores. Davant d’aquests fets, el secretari general de l’ONU, António Guterres, ha reclamat una investigació.