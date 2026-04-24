El ejército de Israel y el partido-milicia chiita de Hezbollah todavía intercambian ataques, esta vez alrededor de la ciudad de Shtula, a pesar del anuncio del presidente de los EE.UU., Donald Trump, de prorrogar el alto el fuego durante tres semanas. En este sentido, el embajador de Israel en las Naciones Unidas, Danny Danon, ha afirmado este jueves en una entrevista con la cadena CNN, recogida por Europa Press, que esta tregua «no es del 100%», ya que el país gobernado por Benjamin Netanyahu «tiene que tomar represalias» cuando el grupo terrorista libanés «lanza cohetes».

El partido-milicia ha defendido su ataque contra esta localidad como «respuesta a la violación del alto el fuego por parte de Israel y sus ataques a la localidad de Yater, al sur del Líbano», según un comunicado recogido por la cadena Al-Manar, vinculada al grupo.

Israel pasa la responsabilidad al Líbano

Por otro lado, el diplomático israelí ha declarado que el gobierno del Líbano «no tiene el control sobre Hezbollah, y este grupo lanza cohetes para sabotear el alto el fuego». La ampliación de la tregua, que hasta este jueves no había evitado que Israel ejecutara bombardeos en el territorio del Líbano, Danon ha argumentado que la situación es «significativamente mejor», pero «no es del 100%». Asimismo, el embajador ha pasado la responsabilidad a Beirut para que implementen el acuerdo.

La foto tomada de Yater el 22 de abril de 2026 muestra casas destruidas en el pueblo de Beit Lif cerca de la frontera sur del Líbano. Europa Press / Contacto / Ali Hashisho

Sus declaraciones se han producido tras el anuncio de Trump de prorrogar el alto el fuego entre Israel y el Líbano durante tres semanas, después de haber asistido al segundo encuentro en Washington entre las delegaciones de ambos países. El representante de Israel en las conversaciones, Yechiel Leiter, aseguró que su país «quiere la paz con el Líbano», mostrando su esperanza en firmarla «en un futuro próximo». Este portavoz del estado judío cree que la posibilidad de debilitar a Hezbollah y liberar al Líbano de su ocupación es «real».

Paralelamente, las Naciones Unidas han condenado «el asesinato de la periodista libanesa Amal Jalil«, muerta por la noche en la localidad de Tiri, al sur del Líbano, en un bombardeo israelí que mantuvo a la periodista y a otra reportera asediadas durante horas. Ante estos hechos, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado una investigación.