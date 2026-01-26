El gobierno español culpa al PP de los obstáculos para oficializar el catalán en la UE

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado directamente al PP como principal responsable de los obstáculos que ha encontrado el gobierno español en Europa para hacer oficial el catalán, el vasco y el gallego. En una entrevista en Radio Euskadi, Albares ha asegurado que “el único motivo” por el cual las tres lenguas aún no son oficiales en la Unión Europea es “el esfuerzo absurdo, irresponsable y enloquecido» del PP con «algunos de sus socios europeos». El ministro ha recordado que en el estado español un 40% de la ciudadanía habla alguna de las tres lenguas cooficiales y ha reclamado a los populares que abandonen “esta actitud absolutamente obstruccionista y contraria a la Constitución, recordando que el euskera, el catalán o el gallego son lenguas constitucionales”.

Un rato antes, el secretario de estado de la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha reiterado que las conversaciones sobre la oficialidad del catalán en la UE avanzan y ha restado importancia al hecho de que la cuestión se haya vuelto a quedar fuera de la reunión de ministros de Asuntos Europeos de este lunes en Bruselas. «España nunca renunciará a esta prioridad. Que no esté en la agenda no significa que tenga menos atención. Es un tema que continuamos tratando», ha dicho en una atención a los medios antes del encuentro.

Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE del mes de mayo / ACN

La carpeta de la oficialidad del catalán no se trata a escala ministerial desde julio, pero a pesar de todo el gobierno español insiste en que Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, está informado de todo. De hecho, Albares se reunió el viernes con el embajador de Chipre en España para tratar la cuestión.

Durante la mañana, Sampedro ha mantenido reuniones con varias delegaciones diplomáticas, entre las cuales destaca una con representantes de la República Checa, uno de los estados que han planteado dudas sobre la oficialidad del catalán. «La respuesta ha sido muy positiva”, ha destacado. Fuentes diplomáticas españolas han explicado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que las conversaciones con Alemania también avanzan tras la ofensiva de Pedro Sánchez para convencer a los gobiernos más reticentes.