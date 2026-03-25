La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha presumido de las medidas de su partido que el gobierno español ha incluido en el decreto anticrisis que se vota este jueves y que apoyarán si el gobierno español respalda la propuesta de bajar el IVA a los autónomos, una posición que desde las filas de Junts se da por hecho. «Que las medidas principales de este Real decreto sean las de Junts confirma que siempre acabamos comprando las propuestas de Junts porque son las que funcionan», ha reivindicado la líder de la formación de Carles Puigdemont en Madrid.

Con todo, Nogueras ha reprochado al presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, que se dedique a «construir y fabricar titulares» mientras las empresas y la ciudadanía «pagan la crisis» provocada por el conflicto que ha estallado en el Oriente Medio. En el marco de la comparecencia de Sánchez para explicar su posición sobre el conflicto bélico en Irán, la líder de Junts en Madrid ha afirmado que el problema «no es solo el petróleo, la luz y el gas», sino que hay un ejecutivo que «prioriza la propaganda a proteger a la gente».

Nogueras ha señalado que esta crisis por la guerra se suma a la de la vivienda, y ha lamentado que hace «años que se tragan la propaganda de los Comuns, de Sumar y de Podemos» ante los «datos reales» del resultado de sus políticas. En este sentido, ha subrayado que en Barcelona ha caído un 90% la oferta de alquileres y los precios se han disparado un 65%. Asimismo, ha afirmado que casi el 50% de las okupaciones se producen en Cataluña: «¿Por eso no mueven ficha?», ha preguntado, y ha expuesto que los pequeños propietarios necesitan recuperar la seguridad jurídica.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, se dirige a la tribuna del Congreso ante la atenta mirada de Pedro Sánchez / Europa Press

Nogueras enumera las medidas que ha conseguido Junts en Madrid: «¿Dónde está Illa?»

Por otro lado, Nogueras ha utilizado su intervención para presumir de las medidas que su grupo parlamentario ha conseguido en Madrid para Cataluña. «La gente está hasta las narices de pagar, de trabajar, de sufrir continuamente porque ustedes, los socialistas y sus socios, la tienen inmersa en un caos sin precedentes», ha relatado Nogueras, antes de apuntar que está creciendo el sentimiento independentista: «¿Saben qué es lo que nos vuelve a decir la gente por la calle? Nos vamos de España». La portavoz de Junts ha señalado que el sentimiento independentista está creciendo porque hay un sentimiento real de que Cataluña «se va al garete». Así, ha señalado que con los socialistas «no funciona Rodalies», se anuncian unos dineros que «nunca llegan» y todos los sectores –maestros, médicos, autónomos, pescadores, agricultores y familias– «están al límite».

«¿Y dónde está el presidente Illa? Porque la sensación es que aquí somos siete diputados haciendo el trabajo que debería estar haciendo el Gobierno de Cataluña o que deberían estar haciendo los 19 diputados del PSC, y no lo hacen», ha denunciado. En este contexto, ha presumido de que gracias a Junts se ha impedido que se aprobara la reducción de jornada laboral, que subiera la cuota de autónomos o que el reparto de menores migrantes acompañados continuara recayendo solo en Cataluña. También ha presumido porque gracias a Junts se aprobará la ley de multirreincidencia y, por otro lado, ha enfatizado que si en el Congreso ahora se puede hablar catalán es por ellos, no por «el Rufián, que «nunca lo habla» ni tampoco por Illa, que está «españolizando las carreteras catalanas». «Esta lista es mucho más larga, y lo sería mucho más si no fuera por sus incumplimientos», ha añadido.