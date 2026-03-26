El PSOE ha apoyado este jueves en el Congreso de los Diputados una propuesta de Junts per Catalunya que pide al gobierno español aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, condición que los de Carles Puigdemont han exigido a los socialistas a cambio de apoyar el decreto ley de ayudas fiscales vinculado a la guerra de Irán, que se vota en el Congreso y que saldrá adelante también con la abstención del PP. La propuesta de los juntaires era un punto específico de una proposición no de ley que desglosaba una amplia batería de medidas fiscales.

La iniciativa apoyada por el PSOE solo ha tenido el voto en contra de Podemos y el BNG, mientras que Bildu se ha abstenido y el resto de la cámara baja ha votado a favor. La medida pretende reducir la carga administrativa de los autónomos, pero, también conlleva que los profesionales acogidos a este régimen no puedan deducir el impuesto soportado en sus gastos. Asimismo, el texto incorpora una reforma más amplia del régimen de autónomos, con mejoras en las deducciones fiscales y en la protección del patrimonio personal.

Más allá de este punto concreto, el Congreso también ha validado otras propuestas de los juntaires, pero sin contar con el apoyo del PSOE y Sumar, las dos formaciones que conforman el ejecutivo de Pedro Sánchez. Esto ha ocurrido con una propuesta para pedir que se derogue el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que ha prosperado por el apoyo de PP y Vox. Lo mismo ha ocurrido con propuestas para suprimir con carácter general el gravamen del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica, deflactar el IRPF en sus tres primeros tramos o modificar la definición de potencia instalada tributable en el Impuesto de Actividades Económicas para excluir los elementos que no estén directamente afectos redundantes.

Los diputados de Junts Josep Maria Cruset y Míriam Nogueras durante una sesión de control al gobierno español / Europa Press

Junts apoyará las medidas anticrisis

Tras el aval del PSOE a la proposición de Junts, los siete diputados capitaneados por Míriam Nogueras votarán a favor del decreto ley de ayudas fiscales vinculado a la guerra de Irán, que también incluye las rebajas de impuestos que Junts solicitó en una petición registrada el 6 de marzo. «Que las medidas principales sean las de Junts confirma que siempre acabamos comprando las propuestas de Junts porque son las que funcionan», reivindicó ayer la portavoz de la formación independentista en Madrid. «Nosotros pusimos sobre la mesa que nuestro ‘sí’ estaba vinculado al hecho de que el gobierno español apoyara nuestra propuesta», recordó esta semana Nogueras, remarcando que suprimir el pago del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros «les daría mucho aire» y permitiría que muchos «se animaran a emprender un negocio».