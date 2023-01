La millor alumna de la Complutense s’encara a Ayuso en un acte acadèmic

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assistit aquest dimarts a la facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid on ha rebut el títol d’alumna il·lustre. Una distinció que ha indignat gran part de la comunitat educativa i ha provocat que alguns estudiants s’hagin manifestat en contra d’aquesta decisió. La que més ha cridat l’atenció dels assistents, però, ha sigut Elisa Lozano Triviño, que no s’ha mossegat la llengua després de ser reconeguda com l’alumna amb millor nota de la seva promoció i ha carregat contra Ayuso. “Està fent alguna cosa per nosaltres, senyora Ayuso? Jo crec que no”, ha remarcat mentre un apart del públic s’exclamava contra la seva pregunta i l’altra part l’aplaudia. En el seu discurs, Lozano Triviño també ha aprofitat per restar importància al reconeixement que ha rebut i remarcar que vol que es “doni més nom” als seus companys que protestaven contra Ayuso “perquè són els il·lustres de veritat”, així com als “professors que ensenyen de veritat”.

Elisa, estudiante de la Complutense con el expediente más alto de Comunicación Audiovisual, en el acto que reconoce a Ayuso alumna ilustre: "Es un día muy triste, cuando digo Ayuso oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad" https://t.co/X6OKs1W9FT pic.twitter.com/FUrgn5CgXh — Europa Press (@europapress) January 24, 2023

Elisa ha rebut aquest reconeixement en haver obtingut un 9,28, però ella mateixa començava el seu discurs dient que “aquest premi no el volia per absolutament res” i ha qüestionat que se l’hagi considerat la millor alumna de la seva promoció. “No sé qui ho ha decidit, segurament la mateixa persona que li donarà avui el premi a la senyora Ayuso”, només començar, la intervenció de la universitària prometia.

“Jo soc la millor de la meva promoció? No estic d’acord. Algú se sabia el meu nom?”, ha preguntat l’alumna, que s’ha respost a ella mateixa: “Jo crec que no, però el d’Ayuso sí, oi?”. El que és segur és que, després d’avui, més persones sabran qui és Elisa Lozano Triviño. L’alumna ha assegurat que avui era “un dia trist” perquè cada vegada que pronunciava el nom de la presidenta de la Comunitat de Madrid, el públic aplaudia, quan realment qui es mereixia l’aplaudiment eren tots els alumnes i professors de la Complutense, com ha remarcat ella mateixa.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la sala d’actes de la Facultat de Ciències de la Informació per rebre la distinció com a Alumna Il·lustra de la Complutense | Europa Press

Ayuso, rebuda entre crits

Ayuso ha arribat aquest migdia a la universitat on havia de rebre el títol d’alumna il·lustra. La seva rebuda, però, no ha estat com segurament esperava. Tal com explica Europa Press, i tot i que hi ha qui l’ha rebut entre aplaudiments i consignes de “presidenta, presidenta”, estudiants, professors i treballadors de la Complutense s’han concentrat a les portes de la universitat i han donat la benvinguda a Ayuso al crit de “fora feixistes de la universitat”. A la protesta hi han participat entre unes 200 persones entre missatges com ‘Ayuso d’il·lustre no té res’, ‘Ni un euro més per a la privada’ i ‘Les il·lustres estan fora’. Un fort dispositiu policial s’ha establert al voltant de l’edifici per evitar que els manifestants poguessin accedir al recinte i, fins al lloc, hi han arribat més de deu furgonetes de la Policia Nacional.

Estudiants, professors i treballadors de la Complutense s’han manifestat contra el títol d’alumna il·lustra atorgat a Ayuso | Europa Press

Sobre la gran presència policial, algunes persones han lamentat que s’hagi “militaritzat” la universitat. Per contra, l’alcalde de Madrid,José Luis Martínez-Almeida, ha defensat els “mèrits” d’Ayuso per ser nomenada alumna il·lustra de la facultat de Ciència de la Informació de la Complutense i ha acusat a l’esquerra de “sectarisme” i de pensar-se que la Universitat “és seva”.