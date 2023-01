El PP trepitja els talons d’un PSOE desgastat pel conflicte del TC

El PSOE tornaria a guanyar les eleccions generals, però el PP li trepitja els talons i cada vegada està més a prop dels socialistes, que acusen el desgast de la polèmica renovació dels magistrats del Tribunal Constitucional. Segons l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), tots els partits perden vots excepte Unidas Podemos. El PSOE seria primera força amb el 30,2% en estimació de vot, mentre que els populars se situen a 1,7 punts i aconseguirien el 28,5%.

Es dona la circumstància que el PP ha pogut retallar distàncies perquè ha perdut menys suports que el PSOE. Els socialistes baixen quatre dècimes respecte al baròmetre del desembre (30,6%), mentre que els populars només en perden una (28,6%). Per la seva banda, Podemos guanya dos punts i s’enfila fins al 14,4% i Vox continua el seu descens progressiu i es queda en el 10%. Ciutadans sembla que ha aconseguit aturar l’hemorràgia de vots i es queda en el 2,9%, igual que fa un mes. Pel que fa als partits independentistes catalans, ERC baixa dues dècimes i se situa en el 2,2% d’estimació de vot, mentre que Junts es manté en l’1,4% i la CUP puja al 0,7%.

Estimació de vot del baròmetre del CIS del gener / Europa Press

Malgrat la retallada de distàncies, l’aritmètica parlamentària permetria al president espanyol, Pedro Sánchez, repetir a la Moncloa. La caiguda de Vox, sumada a la pujada d’Unidas Podemos, dona esperances als socialistes per reeditar la majoria de la investidura del 2019 amb els partits nacionalistes i independentistes del País Basc i Catalunya. El baròmetre del gener es va fer entre els dies 2 i 12 amb gairebé 4.000 entrevistes arreu de l’estat, pocs dies després que el Sena aprovés definitivament les modificacions del Codi Penal i en plena polèmica per la reforma judicial que va obrir un conflicte amb el Tribunal Constitucional.

Augmenta la preocupació per la crisi econòmica

El CIS del gener registra un augment de cinc punts en la preocupació per la crisi econòmica, que es manté com a primer problema de l’estat amb un 45,2% de mencions. L’atur (27,4%) es manté com a segona preocupació, seguida de molt a prop pels problemes polítics (24,8%). La sanitat (17,2%) es manté en quarta posició.