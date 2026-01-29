El president d’ERC, Oriol Junqueras, i el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, han defensat que hi ha una “oportunitat” per bastir un front plurinacional de cara a les pròximes eleccions espanyoles per intentar impedir una majoria de PP i Vox. En un acte aquest dimecres al vespre al País Valencià, on Junqueras i Rufián estan fent trobades per defensar la proposta del nou model de finançament, tots dos han insistit que l’amenaça de la ultradreta és “terrible” i que cal actuar. Tot i que no han concretat si hi ha una proposta concreta o converses en marxa amb altres formacions, el plantejament anunciat a València suposa un gir en la posició d’ERC i de Junqueras, que en un primer moment va rebutjar la idea de Rufián quan aquest la va posar a sobre de la taula l’estiu passat.
“Farem tot el que estigui a les nostres mans per dur esperança”, va dir Junqueras, que es va mostrar “encantat” de construir “aliances i acords” amb Compromís, el BNG, Bildu o Adelante Andalucía, formacions amb qui comparteix “anhels, compromís, coratge i, sobretot, esperança”. Per la seva banda, Rufián va assegurar que al carrer es percep la “por” de bona part de la ciutadania perquè la “suma no dona” i perquè a “l’esquerra del PSOE no hi ha res, amb tot el respecte a Sumar”. La revifada del front plurinacional arriba en un moment de màxima debilitat de la plataforma liderada per Yolanda Díaz, que té obert un debat intern sobre el futur de la coalició i membres com Esquerra Unida o Compromís ja han mostrat en públic els seus dubtes sobre la conveniència de repetir quan es convoquin les eleccions espanyoles.
En aquest sentit, Rufián va advertir que el que ha de venir si guanyen PP i Vox “no és el de sempre” i va insistir que l’amenaça de la ultradreta és real. “No és l’alternança política, sinó il·legalitzacions, empresonaments i polítiques ultrareaccionàries”. La idea del sempre polèmic portaveu d’ERC al Congrés és treballar en una confluència que no estigui creada “des dels despatxos de Madrid”, sinó “des de les nacions”. Per això busca el suport dels partits nacionalistes perifèrics com BNG i Bildu, amb qui els republicans han concorregut a les eleccions europees, per impulsar polítiques que beneficiïn tots els ciutadans independentment d’on visquin. “Vull el mateix per a algú de l’Hospitalet que per algú de Jaén”, va remarcar. “És hora que les cúpules dels partits prenguin la paraula”.
Un nou finançament on “tothom guanya”
Junqueras està de gira al País Valencià per defensar l’acord de finançament tancat amb el PSOE, un nou model que permetrà actualitzar el sistema actual, caducat des del 2014, i que s’ha negociat des de la “generositat” perquè “tothom guanyi i ningú perdi”. De fet, segons els càlculs publicats per ambdues formacions i avalades pel Ministeri d’Hisenda, el País Valencià serà un dels grans beneficiats després de dècades de “maltractament” per l’infrafinançament del territori. En concret, el nou model aportaria 3.669 milions d’euros anuals a les arques de la Generalitat Valenciana. “Si no s’aprofita l’oportunitat, els recursos no arribaran” va advertir.
El líder d’ERC també va justificar les negociacions bilaterals amb el PSOE i va recordar que els diferents governs espanyols han tingut poc interès a actualitzar el model de finançament. “La tragèdia és que ni el PP ni el PSOE ho han intentat, ni cap altra formació, govern o institució”, va dir Junqueras. “Durant 14 anys han deixat que el model caduqués” i ha aprofitat per lloar l’actitud del seu partit, que, segons ell, “assumeix tasques que ningú està disposat a assumir”.