Junts per Catalunya ha mantingut la destral en peu de guerra després de l’anunci del PSOE i ERC sobre el nou model de finançament. La formació juntaire, en paraules de Toni Castellà, ha carregat contra el nou model proposat i ha assegurat que això suposa que “no recuperem ni un sol euro del deficit fiscal”. “No sortim del règim comú, no sortim del cafè per a tothom, simplement es posa més diners a la caixa fruit de la recaptació i aquests es reparteixen”, ha alertat el diputat juntaire. “És una actualització del model que tenim en els mateixos criteris, canviant alguns percentatges i Catalunya rep la part proporcional dels diners que posa a l’Estat”, ha criticat Castellà. De fet, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat amb text alternatiu al nou model de finançament amb l’objectiu de “transitar del cafè per a tothom cap al model de concert econòmic”.
Junts ha apel·lat al compromís nacional d’ERC i ha criticat la postura dels d’Oriol Junqueras, ja que segons Castellà “ara que tenim la clau política” a l’Estat espanyol es renuncia a adquirir un concert econòmic per a Catalunya i s’aposta per una reforma del finançament. Castellà ha instat els republicans a tornar al camí dle nacionalisme i “reconduir” el model que s’ha pactat amb el PSOE i tornar al concert econòmic, “el model que ERC va sotmetre a votació a les seves bases i que amb Junts han votat en el Parlament fins a 4 ocasions”.
Un canvi que no comporta cap canvi
Junts ha criticat durament la proposta de nou finançament assegurat que “la lletra petita” que ha anunciat avui la ministra Montero ha “confirmat que Catalunya continua al règim de cafè per a tothom, que no hi ha cap singularitat de model i que no es garanteix l’ordinalitat en el text”. De fet, Castellà també ha criticat la postura del PSC i les promeses fetes pel president de la Generalitat, Salvador Illa. “Demostra que no hi ha model singular, ni concert, ni clau de la caixa, com va garantir Illa a la seva investidura”, ha conclòs Castellà.