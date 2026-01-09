El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tret pit per l’acord de finançament assolit ahir entre Esquerra Republicana i el govern espanyol, que aquest matí ha presentat la vicepresidenta espanyola María Jesús Montero, i, sense esmentar directament a Junts per Catalunya, ha demanat “responsabilitat” als grups parlamentaris perquè l’acord tiri endavant al Congrés dels Diputats. En una declaració institucional després de reunir-se amb Oriol Junqueras i Jéssica Albiach, Illa ha manifestat que és “una fita molt important per a Catalunya”. “Hem acordat el millor finançament per a Catalunya”, ha sentenciat, i ha definit el nou acord com “un finançament més just”. Segons ell, aquest nou model està a l'”altura” del pes històric, polític i cultural del país i “d’acord amb la riquesa, amb la prosperitat i amb la solidaritat”.
Així, Illa ha defensat que Catalunya ha fet una proposta de nou model de finançament l’ha acordat amb l’Estat espanyol: “Avui posem els fonaments perquè Catalunya faci un salt qualitatiu i quantitatiu en el seu autogovern”. Sense anomenar en cap moment del seu discurs a Esquerra Republicana, el president de la Generalitat ha afirmat que “hem fet la feina, hem complert la paraula donada i hem honorat els acords signats”. També ha apuntat que el seu executiu sempre ha apostat per “millorar la vida de totes les persones que viuen i treballen a Catalunya”. “Amb la mateixa força ens ha guiat una convicció, implicar-nos a fons per contribuir a la prosperitat d’una Espanya plural i solidària, a la prosperitat compartida socialment i territorialment, a favor de l’interès general i del bé comú”, ha afegit.
Illa ha constat que el model actual, caducat des del 2014, “ja no respon a la realitat d’avui, ni permet atendre amb garanties les necessitats dels nostres conciutadans”, i ha defensat que el model presentat aquest divendres pel govern espanyol “és més just” perquè “redueix significativament les diferències entre les comunitats autònomes”. En aquest sentit, ha remarcat que el nou model és “més eficient” perquè garanteix millor que cada comunitat rebi els recursos necessaris i “més transparent” perquè es basa en criteris objectius i mesurables. “Amb el nou model de finançament, Catalunya disposa dels recursos per desplegar amb garanties i amb la màxima ambició el nostre autogovern, la nostra capacitat normativa, les nostres inversions i els millors serveis públics”, ha sentenciat.
Crida d’Illa a no bloquejar l’acord
D’altra banda, Illa s’ha mostrat confiat que “prevaldrà la responsabilitat” per part de totes les forces polítiques per tirar endavant el nou model de finançament i que aquest superi els tràmits legals que pertoca. Davant l’oposició de Junts, Illa ha fet una crida al conjunt de les forces polítiques a situar-se al “costat de la política útil i de les solucions, no pas de la política de bloqueig i dels problemes, i al costat de la voluntat majoritària de la societat catalana”. En aquest sentit, ha defensat que el Govern ha treballat avalats per les “més de 8 milions de raons” que representen el conjunt de la ciutadania catalana. “Hem treballat amb solidaritat amb els 50 milions de conciutadans espanyols”, ha afegit, i ha insistit que ara és l’hora d’exercir les competències que li pertoquen a cadascú “amb la lleialtat i amb un objectiu comú: fer avançar i enfortir la Catalunya i l’Espanya”.
El president de la Generalitat fa part del discurs institucional en castellà
El president de la Generalitat ha fet part del seu discurs institucional en castellà. Dirigint-se als conciutadans de “la resta d’Espanya”, Salvador Illa ha dit que “Catalunya ha fet una nova proposta de finançament i l’ha acordat amb el govern espanyol” i ha assegurat que ha volgut “contribuir a la prosperitat d’una Espanya plural i solidària”. Bàsicament, Illa ha traduït el missatge que ha fet prèviament i ha subratllat que “hem treballat un model en benefici de tots”. “Catalunya és i continuarà sent solidària amb Espanya, amb les comunitats autònomes i amb els espanyols pels vincles que ens uneixen”, ha remarcat, i ha deixat clar que “Catalunya no demana cap privilegi”.
Reunió amb agents econòmics
El president de la Generalitat mantindrà aquesta tarda, a partir de les 16 hores, una reunió amb agents econòmics i socials amb qui compartirà els detalls de l’acord. En la trobada també hi assistiran el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, que una hora abans encapçalaran una reunió amb els representants dels grups parlamentaris.