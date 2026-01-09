Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha celebrat la consecució del nou model de finançament, però ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president espanyol, Pedro Sánchez, a aprovar, com més aviat millor el nou model de finançament al Congrés. En una roda de premsa celebrada a la seu republicana i recollida per l’ACN, Junqueras ha advertit que “queda molta feina per fer”. El president d’ERC ha volgut destacar la importància de l’acord pel nou finançament però ha alertat que “aquí no s’acaba res”.
Superar el tràmit al Congrés és la gran preocupació republicana i, al·ludint a Junts, Junqueras ha assenyalat que aquells que facin caure la proposta de nou finançament faran que Catalunya perdi els 4.700 milions d’euros que, segons el nou model, hauria de rebre Catalunya.
Junqueras assegura que no és una reforma sinó un nou model de finançament
Una de les grans crítiques rebudes des de Junts és que la proposta de nou finançament no és un nou model sinó que és una reforma de l’actual. El líder d’Esquerra ha assegurat, però, que no es tracta de cap reforma del model de finançament sinó que es tracta d’un “model nou” que garantirà l’ordinalitat per a Catalunya, una fita “molt difícil d’assolir”. La formació republicana ha destacat que si bé en el text de la llei no es pot detallar res sobre Catalunya perquè no es pot concretar quins territoris gaudeixen de l’ordinalitat aquesta “quedarà reflectida al model que s’implementarà”.
Junts presentarà esmena a la totalitat al nou model
Des de Junts per Catalunya no tenen el mateix optimisme que Junqueras i Esquerra Republicana i el diputat juntaire Toni Castellà ha detallat en roda de premsa que la formació catalanista presentarà una esmena a la totalitat amb text alternatiu al nou model de finançament amb l’objectiu de “transitar del cafè per a tothom cap al model de concert econòmic”. “No sortim del règim comú, no sortim del cafè per a tothom, simplement es posa més diners a la caixa fruit de la recaptació i aquests es reparteixen”, ha lamentat Castellà.
La formació juntaire ha demanat que ERC s’apropi a la seva postura. Junts ha lamentat que “ara que tenim la clau política” a l’Estat espanyol des d’ERC es pacti una reforma del model de finançament i s’abandoni el camí del concert econòmic, “el model que ERC va sotmetre a votació a les seves bases i que amb Junts han votat en el Parlament fins a 4 ocasions”.