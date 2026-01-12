Junqueras vol reunir-se amb Puigdemont per parlar del finançament

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha explicat aquest dilluns que vol reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, per parlar del nou finançament i buscar vies d’entesa per evitar que el seu partit bloquegi l’acord que s’ha d’aprovar al Congrés abans de l’estiu. Segons ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, la reunió encara no té data, però ha avançat que la seva intenció és tractar l’acord de finançament tancat amb el govern espanyol, posar-lo al dia de les negociacions perquè Catalunya recapti el 100% de l’IRPF i també parlar del possible retorn de Puigdemont un cop el Tribunal Constitucional i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’hagin pronunciat sobre la llei d’amnistia. Junqueras també ha advertit el PSOE i el PSC que sense acord per recaptar l’IRPF no hi haurà negociació dels pressupostos espanyols i catalans.
Precisament aquest dilluns Puigdemont reunirà l’executiva de Junts a Waterloo (Bèlgica) per valorar l’acord de finançament i afrontar els reptes del nou curs polític que acaba de començar, segons han explicat fonts del partit a Europa Press. La formació independentista ja ha avançat que presentarà una esmena a la totalitat amb un text alternatiu que permeti “transitar” cap a un model de concert econòmic amb el qual espera arrossegar ERC cap al seu plantejament de màxims. També tractaran la votació sobre la condonació de part del deute de Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i el calendari per elegir el candidat del partit a les eleccions municipals de Barcelona, que es presenta moguda per la disputa entre el president del grup a l’Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i el vicepresident de la formació i regidor Josep Rius.
Ronda de contactes per buscar suports al nou finançament
Junqueras també té previst reunir-se amb patronals i sindicats per buscar suports a l’acord de finançament tancat amb el govern espanyol. El líder d’ERC es reunirà a començaments d’aquesta mateixa setmana amb CCOO i la UGT i dijous es veurà amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a qui ha retret “l’enorme irresponsabilitat” de “menystenir” la importància del pacte sense conèixer-ne la lletra petita. També vol concertar reunions amb Pimec i Cecot i amb entitats sobiranistes com Òmnium Cultural. L’objectiu dels republicans és convèncer la societat civil i el món econòmic de les bondats de l’acord per pressionar Junts i evitar que el nou finançament descarrili al Congrés.
Respecte al contingut del pacte, Junqueras ha defensat que “s’assembla bastant” al que es podria considerar un concert econòmic i ha recordat a Junts que perquè un nou model de finançament tiri endavant necessita el suport de moltes formacions i que, per tant, tothom ha de fer concessions. “Si Junts vol demostrar voluntat d’entesa, segur que votarà a favor de la condonació del deute del FLA. Comencem per aquí”, ha dit el president d’ERC. Junqueras ha reclamat un debat serè sobre l’acord i evitar les faltes de respecte. “Ho dic per la gent que creu que a Catalunya se l’ajuda fent tuits i no portant 4.700 milions d’euros”, ha afegit sense mencionar cap partit en concret. Amb relació a les crítiques de Foment del Treball, ha instat la patronal a detallar què no li agrada del pacte. “La gent que té dificultats per pagar el lloguer o accedir a una hipoteca entendrà que és millor tenir 4.700 milions més. Si algú no ho entén és que no té problemes per pagar el lloguer o accedir a una hipoteca”, ha etzibat.
El portaveu i vicesecretari de Comunicació d’ERC, Isaac Albert, s’ha pronunciat en la mateixa línia que Junqueras i ha insistit que l’acord de finançament singular per a Catalunya “dibuixa elements que clarament concerten” i que el nou model garantirà el principi d’ordinalitat –que equipara l’aportació d’un territori a l’Estat a les inversions que rep– encara que el text no ho especifiqui. En una entrevista a La2Cat i Ràdio 4, Albert ha augurat que Catalunya podria gestionar gairebé el 80% de l’IVA i recaptar el 100% de l’IRPF. Pel que fa a la recaptació, el portaveu d’ERC recorda que no és una qüestió econòmica, sinó de cessió de poder polític i que per això està costant més de tancar.