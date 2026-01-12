Junts avisa que la reunió entre Junqueras i Puigdemont “arriba tard”

El president d’Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dilluns al matí que vol reunir-se amb el president a l’exili i líder de Junts, Carles Puigdemont, per parlar sobre el nou finançament pactat amb el govern espanyol. Un finançament molt criticat pels juntaires, ja que consideren que ha acabat diluint-se fins a un “cafè per a tothom”. En resposta a la petició del president dels republicans, aquest mateix migdia el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, no ha volgut entrar gaire en detalls sobre una possible futura reunió, però sí que ha apuntat que aquesta “arriba tard”. El portaveu de Junts al Parlament ha dit que el líder d’Esquerra no ha demanat cap trobada pel retorn de l’expresident ni específicament pel finançament, sinó que només hi ha hagut un “tempteig per missatge privat” per veure’s un dia.
Malgrat evitar concretar la data i els motius de la trobada entre líders, el portaveu juntaire sí que ha advertit que aquesta petició “arriba tard”, ja que consideren que hauria d’haver-se produït abans de la “foto” de Junqueras a la Moncloa amb el president espanyol, Pedro Sánchez. Ara bé, des de Junts sí que han deixat clar que no volen concretar més detalls sobre una possible reunió entre líders. De fet, tampoc volen assegurar si aquesta s’acabarà duent a terme o no. Vergés també s’ha mostrat crític amb el finançament pactat entre ERC i el govern espanyol, ja que ha remarcat que, en un bon inici, havia de ser un concert econòmic, després un finançament singular i, finalment, “tampoc” té l’ordinalitat. “Ha acabat sent un cafè per a tothom”, ha asseverat amb contundència.
Crítiques a l’empresa mixta de Rodalies
En la seva intervenció, el portaveu de Junts al Parlament també s’ha mostrat molt crític amb l’empresa mixta Rodalies de Catalunya SME SA, configurada oficialment aquest dilluns. L’ha definit “d’engany” i “estafa”, ja que assegura que la ministra María Jesús Montero mantindrà “la clau de la caixa” del finançament, i que el ministre Óscar Puente tindrà “la clau dels trens”: “Que algú pugui pensar que la solució demana una empresa mixta on Renfe participa amb majoria absoluta, és una estafa absoluta”, ha criticat Vergés. El diputat ha argumentat que la “promesa” passava per un traspàs “integral”, i que després es va “descafeïnar” perquè l’Estat passaria a tenir el 50% del control de l’empresa. Finalment, tal com ha denunciat Vergés, la part catalana en tindrà el 49,9% i, per tant, estaria en minoria.