Junts advierte que la reunión entre Junqueras y Puigdemont «llega tarde»

El presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, anunció este lunes por la mañana que quiere reunirse con el presidente en el exilio y líder de Junts, Carles Puigdemont, para hablar sobre la nueva financiación pactada con el gobierno español. Una financiación muy criticada por los miembros de Junts, ya que consideran que ha acabado diluyéndose hasta ser un «café para todos». En respuesta a la petición del presidente de los republicanos, este mismo mediodía el portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés, no ha querido entrar en muchos detalles sobre una posible futura reunión, pero sí ha señalado que esta «llega tarde». El portavoz de Junts en el Parlamento ha dicho que el líder de Esquerra no ha solicitado ningún encuentro para el retorno del expresidente ni específicamente por la financiación, sino que solo ha habido un «sondeo por mensaje privado» para verse un día.

A pesar de evitar concretar la fecha y los motivos del encuentro entre líderes, el portavoz de Junts sí ha advertido que esta petición «llega tarde», ya que consideran que debería haberse producido antes de la «foto» de Junqueras en la Moncloa con el presidente español, Pedro Sánchez. Sin embargo, desde Junts sí han dejado claro que no quieren concretar más detalles sobre una posible reunión entre líderes. De hecho, tampoco quieren asegurar si esta se llevará a cabo o no. Vergés también se ha mostrado crítico con la financiación pactada entre ERC y el gobierno español, ya que ha remarcado que, en un buen inicio, debía ser un concierto económico, luego una financiación singular y, finalmente, «tampoco» tiene la ordinalidad. «Ha acabado siendo un café para todos», ha aseverado con contundencia.

Turull, Puigdemont, Junqueras y Alamany durante la reunión en Waterloo / Junts

Críticas a la empresa mixta de Rodalies

En su intervención, el portavoz de Junts en el Parlamento también se ha mostrado muy crítico con la empresa mixta Rodalies de Catalunya SME SA, configurada oficialmente este lunes. La ha definido como «engaño» y «estafa», ya que asegura que la ministra María Jesús Montero mantendrá «la llave de la caja» de la financiación, y que el ministro Óscar Puente tendrá «la llave de los trenes»: «Que alguien pueda pensar que la solución pasa por una empresa mixta donde Renfe participa con mayoría absoluta, es una estafa absoluta», ha criticado Vergés. El diputado ha argumentado que la «promesa» pasaba por un traspaso «integral», y que después se «descafeinó» porque el Estado pasaría a tener el 50% del control de la empresa. Finalmente, tal como ha denunciado Vergés, la parte catalana tendrá el 49,9% y, por tanto, estaría en minoría.