Esclata la quarta guerra del financiamiento

El acuerdo de financiamiento entre Esquerra Republicana y el PSOE ha desatado la cuarta guerra del financiamiento bajo el régimen del 78, pero con una diferencia importante respecto a las vividas hasta ahora. Si en las batallas anteriores –las de los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol, la del tripartito (con el pacto Mas-Zapatero por el Estatut) y la del intento fallido de Mas por lograr el pacto fiscal– el enfrentamiento era entre Cataluña y España, esta vez el acuerdo ha provocado una guerra interna entre dos formaciones catalanas que hicieron juntas el 1-O: Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Un nuevo enfrentamiento provocado por los socialistas que, a su vez, mantienen otro con el PP: por esta razón, la Moncloa ya ha dejado claro que el acuerdo alcanzado con Esquerra es café para todos. Históricamente, en cada acuerdo por un modelo de financiamiento se han repetido consignas, que con el tiempo se han revelado como eslóganes engañosos, como «el mejor financiamiento de la historia», «un financiamiento estratosférico», el «pacto fiscal» y, ahora, «financiamiento singular». Pero, a la hora de la verdad, ninguna de las propuestas aplicadas hasta ahora ha acabado siendo una solución real para mejorar la salud financiera de Cataluña, que padece un déficit fiscal crónico que supera los 20.000 millones de euros anuales como mínimo.

Después de la reunión entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez en la Moncloa, el presidente de ERC ha sacado pecho por un nuevo sistema de financiamiento que respeta el principio de ordinalidad: «Cataluña es la tercera en aportar, también será la tercera en recibir», ha defendido, y ha subrayado que esto se traducirá en 4.700 millones más para Cataluña, con un incremento del 12% de los recursos para la Generalitat. Estos detalles, a expensas de conocer el acuerdo que este viernes hará público la vicepresidenta española María Jesús Montero, no han gustado a Junts per Catalunya, que ya había advertido que no aceptaría ningún acuerdo que no fuera el concierto económico. Josep Rius, vicepresidente y portavoz de la formación de Carles Puigdemont, ha calificado el acuerdo de «error» porque no significa ningún cambio de modelo y «Madrid sigue teniendo la llave de la caja». Asimismo, desde Junts han querido subrayar que el financiamiento anunciado no tiene nada que ver con el «concierto económico» que defendieron dirigentes de Esquerra cuando anunciaron el acuerdo con el PSC para investir a Illa.

De hecho, antes de la reacción oficial, los de Junts han publicado un vídeo en las redes sociales para evidenciar su rechazo al acuerdo y preguntar a ERC “¿dónde está el concierto económico?” El vídeo es una recopilación de declaraciones de dirigentes republicanos reivindicando el acuerdo de investidura de Illa, con un concierto económico para Cataluña, pero deja claro que las «rebajas» comenzaron hace días y como prueba de ello muestra declaraciones e informaciones del presidente de la Generalitat, y otros cargos socialistas negando el concierto. Junqueras, por su parte, ha instado a los de Puigdemont a apoyar el acuerdo y les ha advertido que “quien vote en contra del acuerdo, estará votando en contra de que las escuelas del país tengan más recursos”. «Cada partido político será responsable de lo que vote”, ha sentenciado.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras durante una reunión después de recuperar la presidencia de sus respectivos partidos / Junts

El PP también da su opinión, pero contra el PSOE

En esta guerra, el PP también ha metido baza, pero para enfrentarse al PSOE. El líder de los populares Alberto Núñez Feijóo ha manifestado que la igualdad de los españoles no puede ser «moneda de cambio» y ha advertido que la Moncloa no es ninguna «casa de empeños» para apuntalar un gobierno español que, según él, está «en ruinas». Desde la Moncloa han reaccionado al ataque del principal partido de la oposición española, y han remarcado que el acuerdo «no es un traje a medida ni un privilegio para Cataluña», sino un modelo «más justo y equilibrado» que mejora el financiamiento en todo el estado. «Un modelo que sea más justo y que dé más recursos a todas las comunidades para financiar más y mejor los servicios públicos», ha defendido Sánchez. De hecho, el mismo Junqueras, en la breve atención a los medios que ha hecho íntegramente en castellano, ha dicho que el acuerdo para Cataluña será «una cosa parecida» para el conjunto de las comunidades.

La guerra por el relato: una jornada maratoniana de comparecencias

Esta guerra por el financiamiento no ha hecho más que comenzar. Este viernes hay un reguero de comparecencias de prensa para presentar y reaccionar al acuerdo. Y, lo más importante, para intentar hacerse con el relato. El pistoletazo de salida lo dará la vicepresidenta española María Jesús Montero, que ofrecerá una rueda de prensa a las 10.00 horas en la sede del Ministerio de Hacienda para presentar la propuesta del nuevo modelo de financiamiento autonómico. Paralelo a esta comparecencia, Salvador Illa ha convocado a Oriol Junqueras, a las 9 de la mañana, y a Jéssica Albiach, a las 9.45 h, con quienes se reunirá para hablar del acuerdo de financiamiento y, posteriormente, a las 12.30 h hará una declaración institucional sobre el acuerdo de financiamiento.

Antes de que comparezca el presidente de la Generalitat, lo hará el presidente de ERC, que ofrecerá una rueda de prensa a las 11.15 h en la sede nacional del partido. Junts per Catalunya, por su parte, ha convocado a la misma hora que Illa hará su declaración institucional. El vicepresidente y diputado de Junts, Antoni Castellà, ofrecerá una rueda de prensa en la sede nacional del partido. También está previsto que el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y por parte de ERC, Lluís Salvadó, ofrezcan una sesión informativa a los medios de comunicación para explicar los detalles del acuerdo. Finalmente, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, se reunirán con representantes de los grupos parlamentarios a partir de las 17 horas.

José Montilla y José Luis Rodríguez Zapatero, en un mitin en Barcelona en junio de 2009 / ACN

Un modelo actual caducado: de «estratosférico» a condenar a Cataluña

El modelo de financiamiento actual, que está caducado desde 2014, es el supuesto «mejor financiamiento de la historia» que prometió en el año 2009 el entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El modelo que, según Miquel Iceta, debía ser “estratosférico” e “intergaláctico”, y que José Montilla, entonces presidente, decía que era “el mejor financiamiento de la historia del autogobierno recuperado”, ha condenado a Cataluña. La Cámara de Comercio estimó que a la Generalitat le debían corresponder entre 3.500 millones y 3.800 millones adicionales si se aplicaba el modelo de financiamiento esbozado en el Estatut. Una cifra que ERC dio por buena, pero que, a la hora de la verdad, en el año 2009, el primero de aplicación del nuevo modelo, Cataluña solo recibió 1.986 millones de euros adicionales. De hecho, según los últimos datos públicos, el país ocupa la décima posición en cuanto a recursos recibidos a pesar de que es la tercera comunidad que más dinero aporta a las arcas del Estado español. Según los datos de liquidación del Ministerio de Hacienda, en el año 2022 cada catalán aportó 3.565 millones de euros, pero acabó recibiendo 3.264 millones. Es decir, 300 menos.

El fracaso de aquel sistema llevó a Artur Mas a presentarse a las elecciones al Parlamento del año 2010 con una propuesta de «pacto fiscal» en su programa electoral. Una propuesta que quería sacar a Cataluña del régimen común y acercarla al concierto económico vasco. Mas ganó aquellas elecciones, fue investido presidente. Y su propuesta contó con el aval de ERC e ICV en el Parlamento, y con el apoyo del PSC en la mayoría de los puntos, pero la propuesta se topó con la negativa de Mariano Rajoy, que entonces era presidente del gobierno español con mayoría absoluta en el Congreso. Mas, animado por la gran manifestación independentista de la Diada del 2021, fue a la Moncloa el 20 de septiembre, pero se encontró con un portazo por parte del entonces líder del PP. «No ha ido bien”, admitió Artur Mas en Madrid antes de regresar a Cataluña, donde fue recibido en la plaza Sant Jaume por miles de personas con esteladas y gritos de «independencia». Una situación que impulsó a Mas a la convocatoria de elecciones anticipadas y que sirvió para dar el pistoletazo de salida al Proceso de independencia. Ahora, el post-Proceso ha dado lugar a un acuerdo entre ERC y el PSOE para un nuevo financiamiento para Cataluña. Un nuevo modelo de financiamiento que ha enfrentado a los principales partidos independentistas: Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.