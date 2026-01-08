Junts per Catalunya ha afirmado claramente que el acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE no es ningún cambio de modelo de financiación y que la cifra de 4.700 millones más para Cataluña no resuelve el problema de fondo, que es el déficit fiscal que sufre Cataluña. Lo ha dicho el vicepresidente y portavoz de Junts per Catalunya, Josep Rius, y ha lamentado que la formación de Oriol Junqueras se conforme con una cifra cuando los precedentes dejan claro que el gobierno español siempre ha incumplido con Cataluña. También ha dejado claro que el acuerdo de hoy no se parece en nada con el que oficializaron para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Rius ha dejado claro que el acuerdo anunciado por Oriol Junqueras no es «un cambio de modelo de financiación», sino que «perpetúa» el actual modelo y no soluciona el déficit fiscal que sufre Cataluña». «Para decirlo claro y sencillo, quizás hay un poco más de café, pero sigue siendo un café para todos», ha sentenciado, y, en este sentido, ha recordado que la Moncloa ya ha anunciado que todos los territorios del estado recibirán más dinero. «Madrid sigue teniendo la llave de la caja», ha dicho el dirigente de Junts, y ha calificado de «error» fiarlo todo a una cifra sin tener la llave de la caja. «Ya sabemos que nunca se cumple porque las lluvias de millones prometidas nunca acaban llegando a Cataluña», ha remarcado.

Finalmente, ha recordado que Esquerra Republicana invistió a Salvador Illa a cambio de tener la «llave de la caja», un compromiso que con este acuerdo «se ha desvanecido». «Consideramos que esto es un error», ha insistido, y ha dejado claro que lo que se ha anunciado hoy «no se parece absolutamente en nada» con lo que anunciaron los republicanos para facilitar la investidura del líder del PSC. Preguntado por si apoyarán el acuerdo alcanzado entre ERC y PSOE en el Congreso, Josep Rius ha recordado que Míriam Nogueras ya dejó muy claro ayer que no lo harían. «Junts per Catalunya continuará utilizando toda la fuerza que tiene para intentar conseguir un sistema de financiación en forma de concierto económico que permita recaudar todos los impuestos y que, por tanto, permita también revertir en todos los beneficios en forma de servicios educativos, de salud y en todas las infraestructuras que merecen los catalanes», ha concluido.

👀¿Dónde está el concierto económico que se pactó para investir a Salvador Illa? pic.twitter.com/4Rfw1wlusA — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) January 8, 2026

Junts a ERC: «¿Dónde está el concierto económico?»

Aparte de esta reacción, Junts ha publicado un video en las redes sociales para preguntar a Esquerra Republicana «¿dónde está el concierto económico que se pactó para investir a Salvador Illa?». El video recopila declaraciones de líderes republicanos reivindicando el acuerdo de investidura de Illa, con un concierto económico para Cataluña. Por ejemplo, la entonces portavoz de ERC, «El acuerdo firmado es la financiación singular, es el concierto económico», aseguró la entonces portavoz de ERC, Raquel Sans, mientras que Marta Rovira defendió el acuerdo con los socialistas porque «hemos dicho que sí a recaudar el 100% de los impuestos desde la Hacienda catalana».

Tras estos cortes, Junts afirma que «comienzan las rebajas» y muestra declaraciones e informaciones del presidente de la Generalitat, de la consejera y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negando el concierto. «Queda claro, pues, que no hay concierto ni nada que se le parezca», sentencia Míriam Nogueras, que este miércoles ya avanzó su voto en contra «a todo lo que sea menos» que un concierto económico, y lo ha reiterado con la publicación hecha después del pacto conseguido entre Junqueras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria. «El poder, o lo tiene Cataluña o lo tiene España. Y recaudar un impuesto y enviar el dinero de los catalanes a la caja española ni es concierto, ni poder ni tener la llave de la caja. Es ser la gestoría del Gobierno español en Cataluña», dejó claro la líder de Junts en Madrid.