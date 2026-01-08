Junts per Catalunya ha afirmat clar que l’acord entre Esquerra Republicana i el PSOE no és cap canvi de model de finançament i que la xifra de 4.700 milions més per a Catalunya no resol el problema de fons, que és el dèficit fiscal que pateix Catalunya. Ho ha dit el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, i ha lamentat que la formació d’Oriol Junqueras es conformi amb una xifra quan els precedents deixen clar que el govern espanyol sempre ha incomplert amb Catalunya. També ha deixat clar que l’acord d’avui no s’assembla en res amb el que van oficialitzar per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat.
Rius ha deixat clar que l’acord anunciat per Oriol Junqueras no és “un canvi de model de finançament”, sinó que “perpetua” l’actual model i no soluciona el dèficit fiscal que pateix Catalunya”. “Per dir-ho clar i senzill, potser hi ha una mica més de cafè, però continua sent un cafè per a tothom”, ha sentenciat, i, en aquest sentit, ha recordat que la Moncloa ja ha anunciat que tots els territoris de l’estat rebran més diners. “Madrid continua tenint la clau de la caixa”, ha dit el dirigent juntaire, i ha qualificat d'”error” fiar-ho tot a una xifra sense tenir la clau de la caixa. “Ja sabem que mai es compleix perquè les pluges de milions promeses mai acaben arribant a Catalunya”, ha remarcat.
Finalment, ha recordat que Esquerra Republicana va investir Salvador Illa a canvi de tenir la “clau de la caixa”, un compromís que amb aquest acord “s’ha esfumat”. “Considerem que això és un error”, ha insistit, i ha deixat clar que el que s’ha anunciat avui “no s’assembla absolutament en res” amb el que van anunciar els republicans per a facilitar la investidura del líder del PSC. Preguntat per si donaran suport a l’acord assolit entre ERC i PSOE al Congrés, Josep Rius ha recordat que Míriam Nogueras ja va deixar molt clar ahir que no ho farien. “Junts per Catalunya continuarà utilitzant tota la força que té per mirar d’aconseguir un sistema de finançament en forma de concert econòmic que permeti recaptar tots els impostos i que, per tant, permeti també revertir en tots els beneficis en forma de serveis educatius, de salut i en totes les infraestructures que mereixen els catalans”, ha conclòs.
👀On és el concert econòmic que es va pactar per investir Salvador Illa? pic.twitter.com/4Rfw1wlusA— Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) January 8, 2026
Junts a ERC: “On és el concert econòmic?”
A banda d’aquesta reacció, Junts ha publicat un vídeo a les xarxes socials per preguntar a Esquerra Republicana “on és el concert econòmic que es va pactar per investir Salvador Illa?”. El vídeo recopila declaracions de líders republicans reivindicant l’acord d’investidura d’Illa, amb un concert econòmic per a Catalunya. Per exemple, l’aleshores portaveu d’ERC, “L’acord signat és el finançament singular, és el concert econòmic”, va assegurar l’aleshores portaveu d’ERC, Raquel Sans, mentre que Marta Rovira va defensar l’acord amb els socialistes perquè “hem dit que sí a recaptar el 100% dels impostos des de la Hisenda catalana”.
Després d’aquests talls, Junts afirma que “comencen les rebaixes” i mostra declaracions i informacions del president de la Generalitat, de la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, negant el concert. “Queda clar, doncs, que no hi ha concert ni res que se li assembli”, sentencia Míriam Nogueras, que aquest dimecres ja va avançar el seu vot en contra “a tot el que sigui menys” que un concert econòmic, i ho ha reiterat amb la publicació feta després del pacte aconseguit entre Junqueras i el president del Govern, Pedro Sánchez, i que permetrà a la Generalitat augmentar un 12% la seva capacitat pressupostària. “El poder, o el té Catalunya o Espanya. I recaptar un impost i enviar els diners dels catalans a la caixa espanyola ni és concert, ni poder ni tenir la clau de la caixa. És ser la gestoria del Govern espanyol a Catalunya”, va deixar clar la líder juntaire a Madrid.