Junts avisa que votarà contra el nou finançament si no és un concert econòmic

Junts per Catalunya insisteix que rebutjarà el finançament singular si no és un concert econòmic. En un comunicat enviat aquest dimecres, els independentistes han alertat que només acceptaran un acord amb el govern espanyol si “posa fi al dèficit fiscal i a l’empobriment de la classe mitjana”. La formació del president de la Generalitat a l’exili Carles Puigdemont alerta Esquerra Republicana de Catalunya que “no entendrien que es negociés menys que això: un concert econòmic català, com tenen els bascos, pel qual ERC va investir Salvador Illa“. “Volem que Catalunya i no Madrid mani sobre els seus ingressos i despeses”, ha etzibat la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras.
En aquest sentit, Junts colla el president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, perquè mantingui la posició que atribueixen a la seva formació. “ERC ha defensat i ha votat amb nosaltres el concert econòmic com a única opció a negociar amb el govern espanyol”, han insistit els independentistes. Així, avisen Junqueras que “tot el que sigui menys que un concert seria un engany i no comptarà amb els vots de Junts”. “El poder o el té Catalunya o el té Espanya. Nosaltres no volem ser una gestoria, volem ser un Estat”, han sentenciat els juntaires.
Sortida del règim comú
Per a la presidenta del grup de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha alertat que els objectius econòmics del Principat no es podran assolir si Catalunya no surt del règim fiscal comú. Sense això, insisteix Sales, “l’únic que hi haurà és més cafè per a tothom”. I afegeix: “serà una simple actualització del model actual, que perpetuarà el dèficit fiscal i el greuge econòmic que arrossega Catalunya des de fa dècades”. Només amb un concert, sosté, “es començaran a garantir recursos per als serveis públics i per reforçar la competitivitat del país”. També han insistit a conèixer les balances fiscals, sense les quals un acord de finançament seria un “frau”.
Fora de la pressió a ERC, Junts han atacat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per haver-se desentès -a parer seu- de les negociacions sobre el finançament. Segons Sales, el cap de l’executiu català “ha renunciat a exercir el lideratge i la responsabilitat que li pertoca en una negociació clau per a Catalunya”. “Ha dimitit de facto de la seva funció com a president de la Generalitat”, ha retret la presidenta del grup parlamentari. En aquest sentit, els independentistes s’han reivindicat com “l’única alternativa que pot despertar Catalunya de l’anestèsia del president Illa i aixecar el país”.
Retrets del Govern
Davant la posició de Junts, la Generalitat ha defensat el model de finançament que busquen pactar el PSOE i ERC. La consellera de Territori i portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, ha acusat els independentistes de mantenir “posicions maximalistes”; i els insta a abandonar-les “en benefici” del nou model de finançament. Paneque ha titllat d'”agosarat” l’acusació de frau que ha fet el partit de Puigdemont respecte de la proposta a què han fet referència socialistes i republicans. En aquest sentit, ha insistit que el projecte que negociaran Junqueras i Sánchez és una “millora substancial” respecte de l’actual repartiment de recursos a l’estat, i insisteix que són “optimistes” respecte de la reforma, que està “més a prop que mai”.