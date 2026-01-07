ERC accepta que el nou finançament suposi 5.000 milions més per a Catalunya

Esquerra Republicana de Catalunya accepta que el nou model de finançament afegeixi 5.000 milions d’euros a les arques catalanes. Així ho ha confirmat el portaveu de la formació, Isaac Albert, en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimecres. Malgrat que les converses avancen, però, els republicans collen el govern espanyol perquè concreti avenços en els pròxims dies. Aquesta setmana, raonen, ha d’haver-hi acord entre les parts, perquè el procés “no es pot eternitzar”. Més encara quan l’avenç del nou finançament és una peça clau de les negociacions per als pressupostos de la Generalitat, que romanen sense data ni previsió.
Per a Albert, és essencial que l’executiu espanyol detalli qüestions centrals del nou model, com ara el calendari de recaptació d’impostos, perquè Catalunya pugui començar a executar els seus tributs enguany mateix, quan està previst que se cedeixi la gestió completa de l’IRPF. “ERC ha de sortir amb un acord. Estem arribant clarament a la fi de les negociacions”, ha esperonat el portaveu. Cal recordar que s’espera que el president del partit, Oriol Junqueras, es reuneixi aquest mateix dijous amb el cap de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, per mirar de desencallar l’acord. En l’entrevista amb El Periódico que va fer servir per anunciar la trobada, Junqueras va assegurar que els seus “no tenen pressa” per tancar el pacte, “però la societat catalana sí”. Un cop hi hagi acord, ha exposat Albert, serà la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, qui l’haurà de presentar i explicar.
Quant a la majoria parlamentària necessària per passar la reforma, Albert ha obert la porta a negociar amb Junts per Catalunya si tenen propostes que modifiquin el pacte de finançament. “Si en el tràmit parlamentar Junts pot modificar l’acord, treballarem conjuntament amb ells”, ha raonat el portaveu; si bé defensa que la pilota no està completament a la teulada de la formació independentista. “L’acord ha de ser bo per al país”, ha etzibat, instant els juntaires a acostar posicions. Un cop tiri endavant, els republicans sostenen que aquest serà “el primer acord de finançament just per a Catalunya”; malgrat que aportarà si fa no fa una quarta part del dèficit anual que pateix el país, xifrat en més de 20.000 milions d’euros.
El Govern ho veu a tocar
El conseller de presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha assegurat, per altra banda, que l’acord de finançament és “gairebé imminent”. En una entrevista a TV3, Dalmau ha reconegut que queden “alguns serrells” per concretar, si bé la reunió entre Junqueras i Sánchez a la Moncloa hauria de servir per acostar les darreres posicions. El conseller també ha insistit que el pacte respectarà el principi d’ordinalitat, i que “sempre s’ha treballat amb aquest supòsit”. També ha deixat un missatge a Junts, desitjant que “a l’hora de la veritat, quan es posin damunt la taula més recursos per a Catalunya, es podrà comptar amb els partits catalans”. “Posar-se d’acord requereix més valentia”, ha conclòs Dalmau.