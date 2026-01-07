El govern espanyol ha accelerat el nou model de finançament, que és “imminent”, segons ha dit el Govern de Salvador Illa, i acabarà de polir-se aquest dijous a la reunió que faran Pedro Sánchez i el líder d’ERC, Oriol Junqueres, a la Moncloa. L’acord entre socialistes i republicans haurà de ser validat per la resta de forces al Congrés, una missió altament complicada davant la negativa del PP i Vox i també de Junts, que ja ha avisat que no avalarà cap proposta que s’allunyi del concert econòmic per a Catalunya.
En tot cas, des de l’executiu espanyol apunten a l’Agència Catalana de Notícies que la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, presentarà el nou model divendres en una roda de premsa i que convocarà el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), l’òrgan que reuneix els consellers del ram de totes les comunitats autònomes, abans d’acabar el mes de gener.
La presentació servirà per concretar els detalls d’un model que, a Catalunya, a hores d’ara, només compta amb el suport del PSC, ERC i Comuns. Fonts dels dos partits principals que han negociat l’acord apunten a diferents mitjans que Catalunya obtindrà al voltant de 5.000 milions d’euros extres i que també beneficiarà a la resta de territoris de l’Estat. Públicament, l’executiu espanyol s’ha limitat a dir que el nou finançament “donarà recursos a totes les comunitats”.
Junts s’agafa a aquesta situació per defensar el que consideren “cafè per a tothom”. En la roda de premsa d’aquest dijous al matí, la portaveu Mònica Sales ha recordat que “ERC ha defensat i ha votat amb nosaltres el concert econòmic com a única opció a negociar amb el govern espanyol” i ha remarcat que “el poder o el té Catalunya o el té Espanya”. Malgrat tot, els socialistes no donen per perdut un acord amb Junts.
Oposició de les comunitats autònomes
Un cop presentat, el nou model de finançament saltarà al CPFF; un tràmit, perquè el govern de Pedro Sánchez té majoria suficient per aprovar votacions, però que toparà amb l’oposició frontal de les comunitats espanyoles liderades pel PP. Malgrat tenir ingressos i dèficits amb l’Estat diferent, els barons populars han fet pinya tot aquest temps per assenyalar un acord pressupostari que veuen “al dictat” dels partits independentistes.
Una de les figures més crítiques amb el nou model és el president andalús, Juanma Moreno, que aquest any s’enfrontarà a la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, a les urnes. Sánchez ubicarà un dels seus pesos pesants a Andalusia per competir-li la comunitat al PP, un aspecte que ha generat tensions amb les formacions independentistes, que durant tot el procés negociador han criticat Montero per rebaixar les pretensions de l’acord per por al procés electoral.
Més enllà dels dirigents populars, alguns barons socialistes també s’hi han regirat en contra del model de finançament, amb el sempre vehement Emiliano García-Page, president de Castella-la Manxa al capdavant.