ERC acepta que la nueva financiación aporte 5.000 millones más para Cataluña

Esquerra Republicana de Catalunya acepta que el nuevo modelo de financiación añada 5.000 millones de euros a las arcas catalanas. Así lo ha confirmado el portavoz de la formación, Isaac Albert, en una entrevista en Catalunya Ràdio este miércoles. Aunque las conversaciones avanzan, los republicanos presionan al gobierno español para que concrete avances en los próximos días. Esta semana, aseguran, debe haber acuerdo entre las partes, porque el proceso «no puede eternizarse». Más aún cuando el avance de la nueva financiación es una pieza clave de las negociaciones para los presupuestos de la Generalitat, que permanecen sin fecha ni previsión.

Para Albert, es esencial que el ejecutivo español detalle cuestiones centrales del nuevo modelo, como el calendario de recaudación de impuestos, para que Cataluña pueda comenzar a ejecutar sus tributos este mismo año, cuando está previsto que se ceda la gestión completa del IRPF. «ERC debe salir con un acuerdo. Estamos llegando claramente al final de las negociaciones», ha instado el portavoz. Cabe recordar que se espera que el presidente del partido, Oriol Junqueras, se reúna este mismo jueves con el jefe del ejecutivo español, Pedro Sánchez, para intentar desbloquear el acuerdo. En la entrevista con El Periódico que utilizó para anunciar el encuentro, Junqueras aseguró que los suyos «no tienen prisa» por cerrar el pacto, «pero la sociedad catalana sí». Una vez haya acuerdo, ha expuesto Albert, será la vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien tendrá que presentarlo y explicarlo.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, tras ser nombrado por el presidente, Salvador Illa, en el acto de toma de posesión del Gobierno / Europa Press

En cuanto a la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar la reforma, Albert ha abierto la puerta a negociar con Junts per Catalunya si tienen propuestas que modifiquen el pacto de financiación. «Si en el trámite parlamentario Junts puede modificar el acuerdo, trabajaremos conjuntamente con ellos», ha razonado el portavoz; si bien defiende que la pelota no está completamente en el tejado de la formación independentista. «El acuerdo debe ser bueno para el país», ha enfatizado, instando a los juntaires a acercar posiciones. Una vez avance, los republicanos sostienen que este será «el primer acuerdo de financiación justo para Cataluña»; aunque aportará aproximadamente una cuarta parte del déficit anual que sufre el país, cifrado en más de 20.000 millones de euros.

El Gobierno lo ve próximo

El conseller de presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha asegurado, por otra parte, que el acuerdo de financiación es «casi inminente». En una entrevista en TV3, Dalmau ha reconocido que quedan «algunos flecos» por concretar, aunque la reunión entre Junqueras y Sánchez en la Moncloa debería servir para acercar las últimas posiciones. El conseller también ha insistido en que el pacto respetará el principio de ordinalidad, y que «siempre se ha trabajado con este supuesto». También ha dejado un mensaje a Junts, deseando que «a la hora de la verdad, cuando se pongan sobre la mesa más recursos para Cataluña, se pueda contar con los partidos catalanes». «Ponerse de acuerdo requiere más valentía», ha concluido Dalmau.