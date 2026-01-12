Junqueras quiere reunirse con Puigdemont para hablar sobre financiación

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha explicado este lunes que desea reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para hablar sobre el nuevo financiamiento y buscar vías de entendimiento para evitar que su partido bloquee el acuerdo que debe aprobarse en el Congreso antes del verano. Según ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio, la reunión aún no tiene fecha, pero ha adelantado que su intención es tratar el acuerdo de financiamiento cerrado con el gobierno español, poner al día las negociaciones para que Cataluña recaude el 100% del IRPF y también hablar del posible regreso de Puigdemont una vez que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hayan pronunciado sobre la ley de amnistía. Junqueras también ha advertido al PSOE y al PSC que sin acuerdo para recaudar el IRPF no habrá negociación de los presupuestos españoles y catalanes.

Precisamente este lunes Puigdemont reunirá a la ejecutiva de Junts en Waterloo (Bélgica) para valorar el acuerdo de financiamiento y afrontar los retos del nuevo curso político que acaba de comenzar, según han explicado fuentes del partido a Europa Press. La formación independentista ya ha adelantado que presentará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que permita “transitar” hacia un modelo de concierto económico con el que espera arrastrar a ERC hacia su planteamiento de máximos. También tratarán la votación sobre la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el calendario para elegir al candidato del partido a las elecciones municipales de Barcelona, que se presenta movida por la disputa entre el presidente del grupo en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, y el vicepresidente de la formación y concejal Josep Rius.

Oriol Junqueras, en el Consejo Nacional de ERC / ACN-Pau Cortina

Junqueras también tiene previsto reunirse con patronales y sindicatos para buscar apoyos al acuerdo de financiamiento cerrado con el gobierno español. El líder de ERC se reunirá a comienzos de esta misma semana con CCOO y la UGT y el jueves se verá con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a quien ha reprochado «la enorme irresponsabilidad» de «menospreciar» la importancia del pacto sin conocer su letra pequeña. También quiere concertar reuniones con Pimec y Cecot y con entidades soberanistas como Òmnium Cultural. El objetivo de los republicanos es convencer a la sociedad civil y al mundo económico de las bondades del acuerdo para presionar a Junts y evitar que el nuevo financiamiento descarrile en el Congreso.

Respecto al contenido del pacto, Junqueras ha defendido que “se parece bastante” a lo que se podría considerar un concierto económico y ha recordado a Junts que para que un nuevo modelo de financiamiento salga adelante necesita el apoyo de muchas formaciones y que, por tanto, todos deben hacer concesiones. «Si Junts quiere demostrar voluntad de entendimiento, seguro que votará a favor de la condonación de la deuda del FLA. Comencemos por ahí», ha dicho el presidente de ERC. Junqueras ha reclamado un debate sereno sobre el acuerdo y evitar las faltas de respeto. «Lo digo por la gente que cree que a Cataluña se le ayuda haciendo tuits y no trayendo 4.700 millones de euros», ha añadido sin mencionar a ningún partido en concreto. Con relación a las críticas de Foment del Treball, ha instado a la patronal a detallar qué no le gusta del pacto. «La gente que tiene dificultades para pagar el alquiler o acceder a una hipoteca entenderá que es mejor tener 4.700 millones más. Si alguien no lo entiende es que no tiene problemas para pagar el alquiler o acceder a una hipoteca», ha espetado.

El portavoz y vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, se ha pronunciado en la misma línea que Junqueras y ha insistido en que el acuerdo de financiamiento singular para Cataluña “dibuja elementos que claramente conciertan” y que el nuevo modelo garantizará el principio de ordinalidad –que equipara la aportación de un territorio al Estado con las inversiones que recibe– aunque el texto no lo especifique. En una entrevista en La2Cat y Ràdio 4, Albert ha augurado que Cataluña podría gestionar casi el 80% del IVA y recaudar el 100% del IRPF. En cuanto a la recaudación, el portavoz de ERC recuerda que no es una cuestión económica, sino de cesión de poder político y que por eso está costando más cerrarlo.