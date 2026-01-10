El nuevo modelo de financiamiento para Cataluña, acordado entre el gobierno español y ERC, pende de un hilo. Ahora mismo, con el voto en contra de Junts per Catalunya, la propuesta no avanzará en el Congreso de los Diputados. Este sábado, el presidente republicano, Oriol Junqueras, ha hecho un llamado a «construir mayorías», para sacar adelante el nuevo modelo. De lo contrario, el dinero «se quedará en la caja de Hacienda».

Si finalmente se aprueba el nuevo modelo de financiamiento para el conjunto del Estado, supondrá para Cataluña 4.700 millones más para la Generalitat, un 12% más de recursos, en palabras de Junqueras. “Si Cataluña es la tercera en aportar, también será la tercera en recibir”. «El acuerdo de este jueves es muy importante porque permite disponer de casi 5.000 millones de euros más y porque aumenta la gestión del Gobierno sobre los impuestos recaudados», ha dicho el presidente de ERC en el Consejo Nacional del partido este sábado en Barcelona.

El Govern piensa que Junts aprobará el acuerdo

A esta misma cuestión se ha referido también el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en una entrevista en Catalunya Ràdio. Según él, Junts dejará atrás «la retórica grandilocuente» para darle apoyo. «Ahora debemos dejar reposar todo un poco. Pero creo que Junts no dejará perder la oportunidad de que Cataluña ingrese 4.700 millones de euros más». Para Dalmau, «es legítimo que un partido tenga un modelo de país diferente, pero a la hora de la verdad cuando hay un acuerdo para avanzar no podemos renunciar». Pero considera que es el momento de «blindar» la ordinalidad, porque supone un cambio de paradigma histórico.

En el Consejo Nacional del PSC, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado el acuerdo como «el mejor sistema de financiamiento autonómico de régimen común de la historia democrática española» y aportará más transparencia, eficiencia y capacidad normativa. Illa ha definido a ERC como un socio «incómodo», pero que ha cumplido los compromisos adquiridos lo que supone un acto de valentía y de realismo político.

De momento, Junts ha asegurado que presentará una enmienda a la totalidad al nuevo modelo de financiamiento y que apuesta por el concierto económico. El viernes, Antoni Castellà, uno de los vicepresidentes de Junts, instó a los republicanos a sumarse. Con el acuerdo entre ERC y Pedro Sánchez, “no salimos del régimen común, no salimos del café para todos, simplemente se pone más dinero en la caja fruto de la recaudación y estos se reparten”, valoró Castellà. El presidente en el exilio Carles Puigdemont ha citado el lunes a la dirección de Junts en Waterloo para abordar esta cuestión y la elección del candidato a la alcaldía de Barcelona para las municipales del 2027, entre otras cuestiones.

El gobierno español niega privilegios a Cataluña

La vicepresidenta económica del gobierno español, María Jesús Montero, negó el viernes que el nuevo modelo de financiamiento propuesto suponga algún privilegio para Cataluña y reafirmó la opción del café para todos. Para Montero, revisar el modelo de financiamiento es uno de los retos más complejos de la legislatura y cargó contra el PP por “no querer abordar esta reforma con el gobierno”.