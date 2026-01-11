El Colectivo Primero de Octubre de ERC ha cargado este domingo contra el acuerdo de financiación entre el presidente republicano, Oriol Junqueras, y el gobierno español. «No corresponde ni con la letra ni con el espíritu» con el que se hizo público el acuerdo de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, subraya el grupo en un post en la red X. Los críticos de ERC exigen a la dirección del partido que convoque «una consulta interna para decidir si se mantienen los apoyos a Illa, dado que el pacto de investidura se ha incumplido y se ha querido transformar en un pacto de legislatura no votado por la militancia».

Pendiente de que se apruebe en el Congreso de los Diputados, el pacto entre la dirección de ERC y el PSOE supondría cerca de 4.700 millones más para Cataluña y la gestión de casi el 80% de el IVA. Ante el Consejo Nacional republicano, Junqueras dijo el sábado que a lo largo de las próximas semanas trabajará para conseguir que la Generalitat recaude el 100 por 100 del IRPF e hizo un llamado a «construir las mayorías» para aprobar el acuerdo.

Desde el Colectivo Primero de Octubre denuncian que el acuerdo «no se parece en absoluto a un concierto económico» y no se establece un sistema por el cual Cataluña recaude, gestione y disponga de la totalidad de sus impuestos. «No hay ninguna cesión efectiva de la recaudación del IRPF y del resto de las grandes figuras impositivas».

El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, atiende a la prensa | Bernat Vilaró (ACN)

«Perpetúa el expolio fiscal»

Los críticos de ERC también piensan que el modelo «no es singular para Cataluña». «No crea un sistema propio, diferenciado y blindado, sino que mantiene a Cataluña dentro del régimen común». Al mismo tiempo, dicen, «perpetúa el expolio fiscal que Cataluña sufre desde hace décadas y que tiene consecuencias directas sobre los servicios públicos, las inversiones y el bienestar de la ciudadanía».

El colectivo considera que el acuerdo es un paso atrás y defiende que la única vía justa, transparente y eficiente de financiación «es un concierto económico», el mismo que ha planteado Junts per Catalunya, que presentará una enmienda a la totalidad al pacto entre ERC y Pedro Sánchez, «o de soberanía fiscal plena, que solo se alcanza con la independencia».

Finalmente, el Colectivo Primero de Octubre se muestra muy decepcionado porque el acuerdo no se ha consultado con las fuerzas soberanistas. «La financiación no es un tema de partido sino de todo el país». Y cree que tampoco se han buscado los acuerdos con los partidos independentistas para hacerlo posible.