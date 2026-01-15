Críticos de ERC entregan 143 nombres exigiendo una consulta por el acuerdo de financiación

El acuerdo de financiación entre el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el gobierno español ha provocado un sismo interno en el partido independentista. Si la semana pasada ya hubo diversas voces críticas sobre el pacto, este jueves el Colectivo Primero de Octubre ha entregado un escrito con 143 nombres sin ninguna firma que solicitan una consulta interna sobre el apoyo al Gobierno. La corriente, crítica con la dirección, muestra «preocupación» por los «incumplimientos» de PSC y PSOE sobre los pactos de investidura. Y añade que el acuerdo de financiación es «la gota que colma el vaso».

En un comunicado, el colectivo considera que la nueva financiación «ni es singular ni se aproxima al concierto económico prometido». Por todo esto, ante los «incumplimientos» que ponen en cuestión la «viabilidad y coherencia» del apoyo de ERC al Gobierno de Salvador Illa, la corriente crítica reclama una nueva consulta interna a las bases republicanas. El movimiento crítico recuerda que la votación de agosto de 2024 que validó el acuerdo para hacer a Illa presidente era solo para la investidura, pero «en ningún caso» para la legislatura. «Recordamos que el voto por el ‘no’ a Illa ya fue entonces del 44,8%», ha recordado el Colectivo 1-O, que hizo campaña para rechazar el apoyo al candidato del PSC. «Pedimos a la actual dirección que dé voz a la militancia y convoque una consulta interna sobre el apoyo a Illa», concluyen.

Un acuerdo aprobado por la mínima

Hay que recordar que el acuerdo de 2024 para investir a Salvador Illa se consultó a las bases republicanas, que aprobaron el pacto por la mínima. La militancia avaló el acuerdo con un 53,5% de los votos, en una consulta interna donde participó el 77% del censo (6.349 afiliados al partido). Un 44,8% votó en contra del acuerdo, presentado por la entonces secretaria general con funciones de presidenta, Marta Rovira.

El Colectivo Primero de Octubre ya reclamó para la Diada del Once de Septiembre del año pasado que Esquerra volviera a consultar a su militancia sobre el acuerdo de investidura de Illa. La corriente crítica con Junqueras considera que el pacto con el PSC y el PSOE ha sido «incumplido» por parte de los socialistas y el mismo Sánchez, lo que genera una «clara desconexión» entre la militancia y las decisiones del partido.