Crítics d’ERC entreguen 143 noms exigint una consulta per l’acord de finançament

L’acord de finançament entre el president d’ERC, Oriol Junqueras, i el govern espanyol ha provocat un sisme intern al partit independentista. Si la setmana passada ja hi va haver diverses veus crítiques sobre el pacte, aquest dijous el Col·lectiu Primer d’Octubre ha entregat un escrit amb 143 noms sense cap signatura que demanen una consulta interna sobre el suport al Govern. El corrent, crític amb la direcció, mostra “preocupació” pels “incompliments” de PSC i PSOE sobre els pactes d’investidura. I afegeix que l’acord de finançament és “la gota que fa vessar el got”.
En un comunicat, el col·lectiu considera que el nou finançament “ni és singular ni s’aproxima al concert econòmic promès”. Per tot això, davant dels “incompliments” que posen en qüestió la “viabilitat i coherència” del suport d’ERC al Govern de Salvador Illa, el corrent crític reclama una nova consulta interna a les bases republicanes. El moviment crític recorda que la votació de l’agost de 2024 que va validar l’acord per fer Illa president era només per a la investidura, però “en cap cas” per a la legislatura. “Recordem que el vot pel ‘no’ a Illa ja va ser aleshores del 44,8%”, ha recordat el Col·lectiu 1-O, que va fer campanya per rebutjar el suport al candidat del PSC. “Demanem a l’actual direcció que doni veu a la militància i convoqui una consulta interna sobre el suport a Illa”, conclouen.
Un acord aprovat per la mínima
Cal recordar que l’acord del 2024 per investir Salvador Illa es va consultar a les bases republicanes, que van aprovar el pacte per la mínima. La militància va avalar l’acord amb un 53,5% dels vots, en una consulta interna on va participar el 77% del cens (6.349 afiliats al partit). Un 44,8% va votar en contra de l’acord, presentat per l’aleshores secretària general amb funcions de presidenta, Marta Rovira.
El Col·lectiu Primer d’Octubre ja va reclamar per la Diada de l’Onze de Setembre de l’any passat que Esquerra tornés a consultar la seva militància sobre l’acord d’investidura d’Illa. El corrent crític amb Junqueras considera que el pacte amb el PSC i el PSOE s’ha “incomplert” per part dels socialistes i el mateix Sánchez, fet que genera una “clara desconnexió” entre la militància i les decisions del partit.