El Col·lectiu Primer d’Octubre d’ERC ha carregat aquest diumenge contra l’acord de finançament entre el president republicà, Oriol Junqueras, i el govern espanyol. “No correspon ni amb la lletra ni en l’esperit” amb què es va fer públic l’acord d’investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, subratlla el grup en un post a la xarxa X. Els crítics d’ERC exigeixen a la direcció del partit que convoqui “una consulta interna per decidir si es mantenen els suports a Illa, atès que el pacte d’investidura s’ha incomplert i s’ha volgut transformar en un pacte de legislatura no votat per la militància”.
El Col·lectiu Primer d’Octubre diem no al pacte de finançament👇 pic.twitter.com/q9Yrs11XRg— Col.lectiu 1 Octubre – #RecuperemERC (@1doctubre2) January 11, 2026
Pendent que s’aprovi al Congrés dels Diputats, el pacte entre la direcció d’ERC i el PSOE suposaria prop de 4.700 milions més per a Catalunya i la gestió de quasi el 80% de l’IVA. Davant del Consell Nacional republicà, Junqueras va dir dissabte que al llarg de les setmanes vinents treballarà per aconseguir que la Generalitat recapti el 100 per 100 de l’IRPF i va fer una crida a “construir les majories” per aprovar l’acord.
Des del Col·lectiu Primer d’Octubre denuncien que l’acord “no s’assembla en absolut a un concert econòmic” i no s’estableix un sistema pel qual Catalunya recapti, gestioni i disposi de la totalitat dels seus impostos. “No hi ha cap cessió efectiva de la recaptació de l’IRPF i de la resta de les grans figures impositives”.
“Perpetua l’espoli fiscal”
Els crítics d’ERC també pensen que el model “no és singular per a Catalunya”. “No crea un sistema propi, diferenciat i blindat, sinó que manté Catalunya dins del règim comú”. Alhora, diuen, “perpetua l’espoli fiscal que Catalunya pateix des de fa dècades i que té conseqüències directes sobre els serveis públiques, les inversions i el benestar de la ciutadania”.
El col·lectiu considera que l’acord és un pas enrere i defensa que l’única via justa, transparent i eficient de finançament “és un concert econòmic”, el mateix que ha plantejat Junts per Catalunya, que presentarà una esmena a la totalitat al pacte entre ERC i Pedro Sánchez, “o de sobirania fiscal plena, que només s’assoleix amb la independència”.
Finalment, el Col·lectiu Primer d’Octubre es mostra molt decebut perquè l’acord no s’ha consultat amb les forces sobiranistes. “El finançament no és un tema de partit sinó del tot país”. I creu que tampoc s’han buscat els acords amb els partits independentistes per fer-lo possible.