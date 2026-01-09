El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, ha apujat el to contra la proposta del nou model de finançament que ha presentat la ministra d’Hisenda i la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, i ha reclamat eleccions anticipades al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “Abans que avanci un atropellament d’aquesta naturalesa a allò que som com a país, i que decideixin els independentistes com es reparteix la riquesa d’Espanya, d’aquesta Espanya que ells volen trencar, abans que això, prefereixo que parlin els espanyols i que ho facin molt clar”, ha sentenciat.
Des d’Alcoba de los Montes, García-Page ha insistit que “han d’opinar tots els espanyols” perquè, segons ha dit, està en joc el “futur dels nostres fills i el futur dels nostres nets”, i ha afirmat que el seu executiu no tolerarà “més trampes i més enganys”. “No es pot considerar aquest país com una immensa escola bressol en què se li pot imposar un relat, un argumentari i vingui a esbombar trampes”, ha reblat. “Ja n’hi ha prou d’escombrar sempre a favor dels mateixos”, ha reclamat García-Page, i ha afirmat que aquest nou model de finançament “no té viabilitat”.
“És intolerable que es pacti el model de tots amb uns independentistes”
Page ha criticat que el govern espanyol pacti “el model de finançament de tots amb uns independentistes i després se serveixi el plat fred a la resta”, i ha criticat els “arguments inintel·ligibles i caòtics” de la ministra Montero per intentar explicar “l’inexplicable”. “No ho acceptarem”, ha insistit, i ha afegit que “és llançar a les escombraries desenes de milions d’anys de baralla per la progressivitat fiscal”. A parer seu, “passar d’un model de progressivitat fiscal a un de regressivitat fiscal és inconcebible”, i per això li “dol” haver de veure “a gent” que “diu portar la mateixa samarreta que els que som aquí defensar “l’indefendible”. Després d’afegir que aquest nou model és “l’atac més gran a la igualtat del que s’ha produït en tota democràcia”, García-Page ha avisat que “ens estem jugant ni més ni menys que el més important que es pot jugar a la vida, que és com compartim els espanyols la riquesa que és de tots”.
Madrid diu que la proposta busca “finançar la festa independentista”
D’altra banda, els barons del PP veuen el nou model com una cessió a l’independentisme i han avisat que l’acord perjudicarà les seves comunitats autònomes. El govern de la Comunitat de Madrid ha carregat contra la proposta que ha presentat la ministra d’Hisenda. La consellera madrilenya d’Economia, Rocío Albert, ha dit que el sistema busca “finançar la festa independentista” per garantir que Sánchez pugui “dormir uns dies més a la Moncloa”. La dirigent popular ha afirmat que aquest nou model dissenyat per l’executiu espanyol perjudica Madrid, ja que els seus ciutadans tindran “la meitat dels recursos que tenen els catalans”.
“Això és el de sempre, com el Dia de la Marmota. Va passar amb la condonació, que era un acord que tenien amb ERC, i després, perquè la resta de les comunitats autònomes no ens queixéssim, ens van donar les engrunes”, ha manifestat. I, en aquest sentit, ha afegit que ara “ho tornem a repetir perquè la senyora Montero està a les ordres del seu amo, i el seu amo, per continuar llogant uns dies més de son a la Moncloa, ha de continuar complint amb l’independentisme”.