El nou model de finançament per a Catalunya, acordat entre el govern espanyol i ERC, penja d’un fil. Ara mateix, amb el vot en contra de Junts per Catalunya, la proposta no tirarà endavant al Congrés dels Diputats. Aquest dissabte, el president republicà, Oriol Junqueras, ha fet una crida a “bastir majories”, per tirar endavant el nou model. En cas contrari, els diners “es quedaran a la caixa d’Hisenda”.
Si finalment el nou model de finançament per al conjunt de l’Estat s’aprova, suposarà per a Catalunya 4.700 milions més per a la Generalitat, un 12% més de recursos, en paraules de Junqueras. “Si Catalunya és la tercera en aportar, també serà la tercera en rebre”. “L’acord d’aquest dijous és molt important perquè permet disposar de gairebé 5.000 milions d’euros més i perquè augmenta la gestió del Govern sobre els impostos recaptats”, ha dit el president d’ERC en el Consell Nacional del partit aquest dissabte a Barcelona.
El Govern pensa que Junts aprovarà l’acord
A aquesta mateixa qüestió s’hi ha referit també el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista a Catalunya Ràdio. A parer seu, Junts deixarà enrere “la retòrica grandiloqüent” per donar-hi suport. “Ara hem de deixar reposar-ho tot una mica. Però crec que Junts no deixarà perdre l’oportunitat que Catalunya ingressi 4.700 milions d’euros més”. Per a Dalmau, “és legítim que un partit tingui un model de país diferent, però a l’hora de la veritat quan hi ha un acord per avançar no hi podem renunciar”. Però considera que és el moment de “blindar” l’ordinalitat, perquè suposa un canvi de paradigma històric.
Al Consell Nacional del PSC, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat l’acord com “el millor sistema de finançament autonòmic de règim comú de la història democràtica espanyola” i aportarà més transparència, eficiència i capacitat normativa. Illa ha definit ERC com un soci “incòmode”, però que ha complert els compromisos adquirits el que suposa un acte de valentia i de realisme polític.
De moment, Junts ha assegurat que presentarà una esmena a la totalitat al nou model de finançament i que aposta pel concert econòmic. Divendres, Antoni Castellà, un dels vicepresidents de Junts, va instar els republicans a sumar-s’hi. Amb l’acord entre ERC i Pedro Sánchez, “no sortim del règim comú, no sortim del cafè per a tothom, simplement es posa més diners a la caixa fruit de la recaptació i aquests es reparteixen”, va valorar Castella. El president a l’exili Carles Puigdemont ha citat dilluns a la direcció de Junts a Waterloo per abordar aquesta qüestió i l’elecció de l’alcaldable de Barcelona per a les municipals del 2027, entre altres qüestions.
El govern espanyol nega privilegis a Catalunya
La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, María Jesús Montero, va negar divendres que el nou model de finançament proposat suposi cap privilegi per a Catalunya i va refermar l’opció del cafè per a tothom. Per a Montero, revisar el model de finançament és un dels reptes més complexos de la legislatura i va carregar contra el PP per “no va voler abordar aquesta reforma amb el govern”.