Oriol Junqueras ha assegurat aquest dissabte al Consell Nacional d’ERC que Catalunya gestionarà prop del 80% de l’IVA amb el nou model de finançament. El president republicà ha dit que en l’acord amb el govern espanyol està previst el traspàs d’un 22% de l’IVA que se sumaria al 55% ja acordat. Aquest acord de l’IVA del 22% fa referència a les “competències no homogènies”, ha remarcat Junqueras. D’aquesta manera, l’acord amb l’executiu de Pedro Sánchez anirà més enllà del quasi 4.700 milions d’euros que rebrà el país, un 12% més de recursos.
