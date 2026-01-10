Oriol Junqueras ha asegurado este sábado en el Consejo Nacional de ERC que Catalunya gestionará cerca del 80% del IVA con el nuevo modelo de financiación. El presidente republicano ha dicho que en el acuerdo con el gobierno español está previsto el traspaso de un 22% del IVA que se sumaría al 55% ya acordado. Este acuerdo del IVA del 22% hace referencia a las «competencias no homogéneas», ha remarcado Junqueras. De esta manera, el acuerdo con el ejecutivo de Pedro Sánchez irá más allá de los casi 4.700 millones de euros que recibirá el país, un 12% más de recursos.

